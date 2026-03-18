Escándalo en Ibiza: detenidos dos menores por violar a una adolescente durante el Carnaval y difundir los vídeos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza a dos menores de edad como presuntos autores de una brutal agresión sexual a una adolescente, en un caso que ha conmocionado a la isla pitiusa. Uno de ellos, además, ha sido arrestado por la difusión de vídeos íntimos de la víctima, lo que agrava aún más la gravedad de los hechos.

No termina ahí el escándalo: otros dos menores también han sido imputados por estos hechos, uno de ellos acusado de agresión sexual y el otro por un delito contra la intimidad.

Todo comenzó el pasado 27 de febrero, cuando agentes del Grupo de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Ibiza recibieron una denuncia que dejó helada a la sociedad ibicenca. Una mujer alertaba que había recibido vídeos en los que se presenciaba una agresión sexual a una joven, aparentemente menor de edad. La denuncia y los vídeos sirvieron de punto de partida para una investigación intensa y sigilosa por parte de la Policía Nacional.

Los hechos habrían ocurrido en las inmediaciones de un parque del municipio de Ibiza, durante la celebración de los carnavales, una festividad que debería ser sinónimo de alegría y diversión. Según fuentes policiales, la víctima se encontraba con un grupo de jóvenes, todos menores de edad, cuando se produjeron los hechos.

La investigación, exhaustiva y discreta, concluyó con la detención de dos menores, uno de ellos también acusado de difundir los vídeos íntimos. Por su parte, otros dos menores permanecen bajo investigación, enfrentando cargos similares.

Desde la Policía Nacional, los agentes del UFAM recuerdan que cualquier representación de menores realizando conductas sexuales, incluso imágenes ficticias creadas digitalmente, se considera pornografía infantil según la legislación española. Además, la descarga o difusión de estos contenidos constituye un delito, aunque sea “accidental”.

Los agentes instan a borrar inmediatamente cualquier archivo sospechoso y a notificar a la policía sobre la fuente o remitente de los vídeos, para colaborar con la investigación y proteger a las víctimas.

Toda la documentación y pruebas recopiladas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores, que será la encargada de decidir las medidas legales a seguir. El caso continúa bajo secreto de sumario, mientras la sociedad ibicenca permanece consternada ante la gravedad de estos sucesos.