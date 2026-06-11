Los jefes médicos de Son Espases cargan contra su gerente: «No retrasamos las altas hospitalarias para colapsar el servicio»

Los jefes médicos del Hospital de Son Espases cargan contra su gerente, Cristina Granados: «No retrasamos las altas hospitalarias para colapsar el servicio», han manifestado en un comunicado, en el que califican que es «absolutamente falso que exista un conflicto interno entre los distintos servicios asistenciales del hospital que esté afectando al normal desarrollo de la actividad sanitaria».

«Los profesionales de Son Espases trabajan de forma coordinada, cohesionada y multidisciplinar, con un objetivo común: ofrecer la mejor atención posible a los pacientes».

Asimismo, rechazan «categóricamente» cualquier insinuación relativa a la existencia de actuaciones dirigidas a retrasar de forma deliberada las altas hospitalarias o a ralentizar intencionadamente la actividad asistencial.

«Las decisiones sobre ingresos, altas, intervenciones o tratamientos se adoptan exclusivamente sobre la base de criterios clínicos, científicos y de seguridad para los pacientes. Cuestionar este principio supone poner en duda la profesionalidad, la ética y el compromiso de cientos de profesionales que desarrollan diariamente su labor en nuestro hospital».

De igual forma, consideran necesario explicar que la actividad asistencial extraordinaria forma parte de la realidad habitual de los hospitales públicos y que «ha existido históricamente como un elemento imprescindible para garantizar la continuidad asistencial y dar respuesta a las necesidades de la población más allá del horario ordinario de trabajo».

«La manifestación más conocida de esta actividad extraordinaria son las guardias médicas, pero su alcance es mucho más amplio. Incluye también actividad quirúrgica extraordinaria, consultas externas adicionales, procedimientos diagnósticos y terapéuticos específicos, así como programas destinados a reducir listas de espera o atender procesos de elevada complejidad que no pueden ser asumidos exclusivamente dentro del horario ordinario».

Del mismo modo, apuntan que los programas de trasplante de órganos constituyen un «ejemplo paradigmático de actividad extraordinaria indispensable en un hospital de referencia».

«Estos programas requieren la participación coordinada de profesionales de múltiples especialidades médicas, quirúrgicas, de enfermería y de servicios centrales, organizados en equipos específicos capaces de responder de forma inmediata a una actividad imprevisible y no programable, cuya disponibilidad permanente resulta esencial para garantizar los mejores resultados asistenciales».

Junto a ello y, en relación, con los programas específicos de alta complejidad quirúrgica, recuerdan los jefes de servicio del hospital de referencia que «fueron impulsados durante la anterior legislatura y han tenido continuidad en la actual, incorporando determinadas modificaciones organizativas y retributivas, así como su extensión a patologías concretas de otras especialidades». Por ello aseguran que su filosofía fundamental permanece inalterada: ofrecer una respuesta asistencial adicional allí donde las necesidades clínicas y organizativas así lo requieren.

«Por su propia naturaleza, la actividad extraordinaria no puede organizarse mediante modelos uniformes o lineales para todas las especialidades, motivo por el cual históricamente los distintos programas han contado con fórmulas organizativas y retributivas adaptadas a cada realidad asistencial».

Los jefes de servicio del Hospital Universitario Son Espases reiteran, finalmente, su compromiso con la sanidad pública, con los pacientes y con la mejora continua de la calidad asistencial.

«Apoyamos todas aquellas inversiones e iniciativas dirigidas a incrementar la capacidad, la eficiencia y el rendimiento del hospital, siempre desde el respeto a los profesionales y sobre la base de análisis rigurosos y objetivos de la realidad asistencial».

Finalmente, solicitan que cualquier debate sobre la organización y funcionamiento del sistema sanitario «se desarrolle desde el rigor, la veracidad, la responsabilidad y el reconocimiento al trabajo realizado diariamente por los profesionales que sostienen la actividad asistencial del hospital de referencia de nuestra comunidad autónoma».