La Playa de Palma no ampliará este verano el sistema de videovigilancia para blindar la primera línea

La Playa de Palma se queda este verano sin la ampliación del sistema de videovigilancia para blindar la primera línea y calles principales de mayor zona turística balear, con la que iba a duplicar las cámaras ahora existentes hasta un total de 21.

El concurso convocado por el Ayuntamiento de Palma ha quedado desierto por falta de solvencia técnica de uno de los dos licitadores que se habían presentado a la licitación, y por no cumplir los requisitos que se requerían en esta convocatoria por parte de la otra empresa concursante.

Por ello la Mesa de Contratación ha decidido excluir a ambos y declarar el concurso desierto, cosa que ya ha sido oficializada por la Junta de Gobierno.

De hecho, el Ayuntamiento ya ha notificado este acuerdo a los licitadores y les ha comunicado que contra este acto que agota la vía administrativa, se puede presentar recurso de reposición en el plazo de un mes , siempre contado desde el día siguiente al de recibir esta notificación.

En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto el de reposición.

La no resolución favorable de este concurso, postergará hasta el próximo verano como mínimo la instalación de esta ampliación de un sistema de videovigilancia de último modelo de importancia vital para garantizar la seguridad en la mayor zona de ocio de Baleares con más de 30.000 plazas hoteleras y un centenar de establecimientos.

Las nuevas cámaras iban a incorporar tecnología de inteligencia artificial y funcionar las 24 horas del día, lo que iba a permitir mejorar las labores de vigilancia y prevención.

Los dispositivos estaban previstos ubicarlos de forma estratégica en cinco áreas, con el objetivo de mejorar la cobertura tanto en la primera y segunda línea de playa como en las principales zonas de tránsito.

El contrato contemplaba, además, el suministro de un sistema de grabación de imágenes, licencias de analítica de vídeo y el servicio completo de instalación y puesta en marcha del sistema.

Su adquisición no completada formaba parte del Plan de Seguridad de la Playa de Palma, que prevé una inversión global de 3,2 millones de euros para reforzar los recursos de la Policía Local y mejorar la seguridad en esta zona turística.