PHotoESPAÑA explora la memoria y el archivo en ‘Volver a imaginar’

La ciudad de Madrid se convierte un año más en el gran escaparate internacional de la fotografía con la llegada de una nueva convocatoria de PHotoESPAÑA. Bajo el lema ‘Volver a imaginar’, el certamen despliega un amplio programa de exposiciones por los principales museos, centros de arte y galerías de la capital. La propuesta de esta temporada invita al público a pensar sobre el papel que juegan las imágenes en la construcción de los recuerdos colectivos, analizando cómo los fotógrafos de hoy utilizan el archivo histórico y la creación visual para interpretar el presente.

Durante todo el verano, el festival reúne el trabajo de creadores consolidados y jóvenes talentos del panorama nacional e internacional. Las salas de la ciudad ofrecen recorridos que van desde el documentalismo clásico hasta la experimentación digital, abriendo un debate sobre los límites entre la realidad y la ficción en el lenguaje de la fotografía contemporánea.

Las sedes principales y sus exposiciones destacadas

Los grandes espacios culturales madrileños albergan los proyectos centrales de la sección oficial de PHotoESPAÑA, convirtiendo la visita a las salas en un recorrido por distintos barrios de la capital:

Real Jardín Botánico : Presenta varias instalaciones en sus paseos y en el Pabellón Villanueva. Las muestras están dedicadas a la relación entre el ser humano y la naturaleza, mostrando paisajes alterados por la huella humana y proyectos sobre sostenibilidad ambiental.

: Presenta varias instalaciones en sus paseos y en el Pabellón Villanueva. Las muestras están dedicadas a la relación entre el ser humano y la naturaleza, mostrando paisajes alterados por la huella humana y proyectos sobre sostenibilidad ambiental. Círculo de Bellas Artes : Es uno de los puntos con mayor concentración de obras del festival. Sus salas acogen revisiones de archivos históricos del siglo XX, proyectos sobre la memoria de la transición y trabajos de autores que combinan la fotografía con el fotolibro y la instalación.

: Es uno de los puntos con mayor concentración de obras del festival. Sus salas acogen revisiones de archivos históricos del siglo XX, proyectos sobre la memoria de la transición y trabajos de autores que combinan la fotografía con el fotolibro y la instalación. CentroCentro (Palacio de Cibeles) : Centra su propuesta en el espacio urbano. Las exposiciones muestran cómo ha cambiado la vida en las grandes ciudades a través de la mirada de distintas generaciones de fotógrafos que han documentado la arquitectura, la calle y los movimientos sociales.

: Centra su propuesta en el espacio urbano. Las exposiciones muestran cómo ha cambiado la vida en las grandes ciudades a través de la mirada de distintas generaciones de fotógrafos que han documentado la arquitectura, la calle y los movimientos sociales. Museo Lázaro Galdiano : Apuesta por poner en diálogo las colecciones de arte clásico del museo con la obra de fotógrafos actuales. Las imágenes contemporáneas se integran entre las pinturas de la exposición permanente para revisar géneros tradicionales como el retrato o el bodegón.

: Apuesta por poner en diálogo las colecciones de arte clásico del museo con la obra de fotógrafos actuales. Las imágenes contemporáneas se integran entre las pinturas de la exposición permanente para revisar géneros tradicionales como el retrato o el bodegón. Galerías de arte privadas: Decenas de espacios repartidos por distritos como Salamanca, Justicia, Chamberí o Lavapiés se suman al programa oficial con muestras individuales de artistas emergentes, permitiendo conocer las últimas tendencias del sector de forma gratuita.

Un programa con actividades en la calle y encuentros

Más allá de las salas tradicionales, PHotoESPAÑA mantiene su apuesta por llevar la fotografía al espacio público y fomentar el diálogo entre los artistas y el público madrileño a través de una agenda paralela de eventos:

Talleres y mesas redondas : Varios centros culturales acogen debates sobre los retos de la edición fotográfica, el impacto de las nuevas tecnologías en la creación visual y la conservación de los fondos de archivo de los siglos XIX y XX.

: Varios centros culturales acogen debates sobre los retos de la edición fotográfica, el impacto de las nuevas tecnologías en la creación visual y la conservación de los fondos de archivo de los siglos XIX y XX. Visionado de portafolios : Una convocatoria profesional donde fotógrafos noveles muestran sus maquetas y proyectos terminados a comisarios, editores y galeristas internacionales para optar a becas de producción y publicaciones.

: Una convocatoria profesional donde fotógrafos noveles muestran sus maquetas y proyectos terminados a comisarios, editores y galeristas internacionales para optar a becas de producción y publicaciones. Proyecciones nocturnas al aire libre: Durante los fines de semana, plazas y patios de la ciudad acogen sesiones audiovisuales nocturnas donde se proyectan trabajos de los participantes acompañados de intervenciones sonoras en directo.

Información práctica para organizar la visita

Para disfrutar del programa de PHotoESPAÑA en Madrid conviene tener en cuenta los detalles organizativos de las distintas salas y sedes participantes:

Fechas de celebración : Las exposiciones principales permanecen abiertas al público de forma continuada durante los meses de junio, julio y agosto de 2026.

: Las exposiciones principales permanecen abiertas al público de forma continuada durante los meses de junio, julio y agosto de 2026. Sedes físicas : Las muestras se distribuyen entre el Real Jardín Botánico (Plaza de Murillo, 2), el Círculo de Bellas Artes (Calle de Alcalá, 42), CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1) y el Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122), además de la red de galerías asociadas.

: Las muestras se distribuyen entre el Real Jardín Botánico (Plaza de Murillo, 2), el Círculo de Bellas Artes (Calle de Alcalá, 42), CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1) y el Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122), además de la red de galerías asociadas. Precios y entradas : El acceso a las galerías privadas y a las proyecciones al aire libre es completamente gratuito. Para acceder a los museos y centros culturales se aplican las tarifas habituales de cada institución, contando con descuentos para estudiantes, jubilados y días de acceso libre semanal.

: El acceso a las galerías privadas y a las proyecciones al aire libre es completamente gratuito. Para acceder a los museos y centros culturales se aplican las tarifas habituales de cada institución, contando con descuentos para estudiantes, jubilados y días de acceso libre semanal. Horarios habituales: La mayoría de las salas abren de martes a domingo en horario de mañana y tarde, permaneciendo cerradas al público los lunes laborables.

También te dejamos la expo de «Yo fui a EGB» en el Centro Cultural Conde Duque.