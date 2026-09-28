Los expertos de la OCU lo confirman: para limpiar las manchas del colchón y que quede como nuevo lo mejor es espolvorear bicarbonato y dejarlo 4 horas

Cambiar las sábanas es un gesto habitual para mantener la higiene del dormitorio. Pero al retirar la bajera aparecen a veces manchas en el colchón, y quitarlas no es sencillo, porque su tamaño y su peso lo hacen difícil de mover y de limpiar. Para resolverlo sin recurrir a aparatos caros circulan en redes sociales distintos métodos caseros. Uno de ellos se inspira en la limpieza que se hace en los hoteles.

La mezcla para limpiar el colchón

La propuesta es de Alicia Martínez, creadora de contenido especializada en organización y conocida en redes como Aly Deco Home. Su método se basa en productos que hay en casi cualquier casa: bicarbonato, agua oxigenada, pasta de dientes, detergente y agua caliente.

Para prepararlo se mezclan en un recipiente dos cucharadas de bicarbonato, cinco cucharadas de agua oxigenada, una cucharada de pasta de dientes y un tapón de detergente para la ropa. Después se añaden unos 400 mililitros de agua casi hirviendo y se remueve hasta obtener una solución homogénea.

Cómo se aplica

Con la mezcla lista, se empapa un trapo de cocina y se extiende sobre la zona manchada. Mientras tanto se calienta una plancha, que se desenchufa una vez caliente. Luego se coloca sobre el trapo, se envuelve en él y se pasa por la superficie como si se quisiera «planchar» el colchón. El proceso se repite hasta que desaparecen las manchas.

El método de la OCU para el sudor

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha difundido otro procedimiento, centrado en las manchas de sudor y con el bicarbonato como protagonista. El primer paso es repasar el colchón con un cepillo suave para retirar el polvo y las pelusas. Si se prefiere usar un aspirador, la organización aconseja la potencia más baja y una boquilla de cepillo de mano, o de colchón si se dispone de ella, para no dañar la tela.

A continuación se espolvorea bicarbonato sobre la superficie. Según la OCU, este producto tiene efecto desodorizante y además neutraliza la acidez del sudor. Se deja actuar durante varias horas y después se retira con un cepillo de mano o con el aspirador a baja potencia y con boquilla suave.

Una precaución antes de empezar

Otras divulgadoras que usan fórmulas parecidas advierten de que el agua oxigenada puede blanquear algunos tejidos. Por eso recomiendan probar la mezcla primero en una zona poco visible del colchón antes de aplicarla en toda la superficie.