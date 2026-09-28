Pescadores y agricultores denuncian la muerte de decenas de cabras y jabalíes en las aguas de un embalse de Albacete: «Es una trampa mortal»

Pescadores y agricultores de Liétor, en Albacete, denuncian desde mayo la aparición constante de animales muertos en el embalse del Talave. Cabras monteses, corzos y jabalíes aparecen ahogados en las orillas, arrastrados por el canal del trasvase Tajo-Segura, en lo que los afectados califican directamente como «una trampa mortal».

La Sociedad Deportiva de Pescadores El Talave contabilizó hasta 21 animales en una sola jornada de mayo, entre ellos 16 cabras y 5 jabalíes. El goteo de cadáveres se repitió en julio y persistía todavía en septiembre, según ha denunciado la entidad ante la Confederación Hidrográfica del Segura, la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Seprona de la Guardia Civil.

Por qué se producen tantos animales muertos en el embalse del Talave

El canal del trasvase está revestido de hormigón liso e inclinado, una superficie sin ningún tipo de agarre para las pezuñas de cabras, corzos o jabalíes. Cuando estos animales bajan a beber, la combinación de la pendiente y el verdín húmedo los hace resbalar y caer al caudal, donde la corriente los arrastra hacia el embalse.

Una vez dentro del agua, el instinto los empuja a intentar escalar la pared una y otra vez, y en ese esfuerzo se destrozan las pezuñas contra el cemento hasta la carne viva o llegan a fracturarse las patas. El agua fría, las heridas y el esfuerzo continuo terminan provocando un cuadro de hipotermia y fatiga muscular extrema que los hunde y los ahoga tras horas de lucha.

La falta de rampas de escape o superficies rugosas por donde trepar convierte ese tramo del canal en un embudo del que ningún animal mediano o grande puede salir por sus propios medios.

Por qué es tan importante el problema de los animales muertos en el embalse del Talave

El embalse almacena agua del trasvase Tajo-Segura que abastece de agua potable a millones de personas en Murcia y Alicante, así que mantener decenas de cadáveres en descomposición flotando genera un riesgo real de contaminación por bacterias y parásitos como los que provocan leptospirosis, salmonelosis o infecciones por escherichia coli. Desde junio, los propios pescadores no pueden acercarse a ciertas orillas por el olor y la cantidad de gusanos y moscas que rodean los cuerpos.

La muerte masiva de fauna golpea además la biodiversidad de la zona, y los colectivos denuncian la crueldad de un proceso en el que los animales agonizan durante horas antes de morir ahogados. Los restos biológicos acumulados pueden obstruir las compuertas y los sistemas de filtrado de la presa, lo que afecta directamente a los agricultores que dependen de un riego limpio y constante.

Los pescadores contrastan la lentitud de la respuesta institucional ante este problema con la rapidez con la que técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo acudieron a reparar una rotura en el Acueducto Tajo-Segura en el mismo municipio.

La Sociedad Deportiva de Pescadores El Talave reclama el vallado perimetral de los puntos críticos del canal o la instalación de rampas de escape que permitan a la fauna salir por su propio pie, una solución que colectivos como la Fundación Artemisan sitúan en un contexto mayor: cada año mueren entre 5.000 y 8.000 animales en canales, acequias y balsas de toda España.