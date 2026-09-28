La psicología confirma que las personas que dejan colarse a otros en los atascos no sólo son amables, en realidad valoran la cooperación y la reducción de conflictos

Dos carriles que se convierten en uno, coches avanzando a paso lento y un conductor que pone el intermitente porque necesita entrar. El vehículo de al lado levanta un poco el pie del acelerador y le deja hueco. La escena es cotidiana y puede nacer de la simple amabilidad, pero implica algo más: fijarse en lo que ocurre alrededor y ponerse de acuerdo, sin palabras, con otro conductor. La psicología del tráfico estudia precisamente cómo surge esa cooperación en situaciones en las que todos compiten por el mismo espacio.

Motivos distintos para un mismo gesto

En una retención, avanzar parece depender de no perder la posición. Aun así, quien ve a otro vehículo intentando entrar puede calcular que esperar unos segundos permitirá a ambos seguir su camino. La decisión exige atención al intermitente, a la distancia entre coches y a la reacción de quien viene detrás.

No todos los que ceden el paso lo hacen por lo mismo. Algunos siguen la costumbre de alternar vehículos cuando dos carriles se unen, lo que se conoce como incorporación en cremallera. Esta técnica ha sido analizada como estrategia específica para los estrechamientos de calzada en la revista científica Transportation Research Record. Otros quieren evitar un enfrentamiento o, sencillamente, tienen espacio suficiente para facilitar la maniobra. Un gesto aislado no retrata la personalidad de quien conduce, pero sí refleja una decisión tomada en relación con los demás.

La importancia de comunicarse

Para cooperar, cada conductor necesita entender qué pretende hacer el otro. Hay estudios con simulaciones de tráfico que indican que la forma y el momento en que se señaliza un cambio de carril influyen en cómo se percibe la maniobra. Señalizar con antelación, comprobar que hay hueco, ajustar la velocidad de forma previsible y no lanzarse dando por hecho que el otro frenará ayudan a reducir la incertidumbre.

Ceder no siempre agiliza el tráfico

Dejar pasar no mejora la circulación en todos los casos. Cuando dos carriles se reducen a uno, alternar la entrada puede ordenar el paso de los vehículos. En otras situaciones, frenar de golpe para abrir hueco puede sorprender a quien circula detrás. El resultado depende del trazado de la vía, de la velocidad del tráfico y de lo claro que sea cada conductor al comunicar sus intenciones.

Quien quiere incorporarse también tiene su parte de responsabilidad. Debe señalizar, calcular la distancia disponible y esperar el momento adecuado. Que alguien le ceda el paso no le autoriza a cambiar de carril sin prestar atención.

Menos tensión en la cola

Las retenciones largas disparan la impaciencia, y un coche que intenta entrar puede interpretarse como alguien que quiere colarse, aunque su carril se esté acabando. Fijarse en la señalización y en el diseño de la vía ayuda a entender la situación. También contribuye mantener la distancia de seguridad, no acelerar solo para impedir que otro entre, no forzar la maniobra si no hay espacio y no responder a las provocaciones de otros conductores.