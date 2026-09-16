El Reino Unido multiplica por 65 sus capturas de pulpo, pero los pescadores británicos no están contentos: «Lo perciben como una agresión»

El Reino Unido ha multiplicado por 65 sus capturas de pulpo respecto a años anteriores, hasta el punto de superar en 2025 por primera vez a Galicia en volumen capturado. La cifra debería ser una buena noticia para el sector pesquero británico, pero no lo es. Los pescadores tradicionales, dedicados a la captura de crustáceos de alto valor, viven este boom como una amenaza directa a su forma de vida.

Marcos Pérez, director de los Museos Científicos Coruñeses, ha analizado este fenómeno en su espacio semanal radiofónico. El experto descarta que se trate de una migración de los pulpos gallegos hacia el norte, ya que la especie es sedentaria en su etapa adulta y su ciclo de vida apenas dura uno o dos años. Lo que ha cambiado son las condiciones ambientales que permiten que sus poblaciones prosperen en unas zonas y no en otras.

Por qué los pescadores británicos ven el pulpo como una agresión

El término «agresión», empleado por los propios pescadores y recogido por Marcos Pérez, no describe un ataque físico de los pulpos, sino el impacto biológico y económico que esta invasión genera en sus medios de subsistencia. El pulpo es un depredador voraz que se alimenta precisamente de las especies que sostienen la economía pesquera británica: vieiras, bogavantes, centollos y langostas.

La proliferación masiva del cefalópodo ha hecho que estos animales entren en las nasas de los pescadores artesanales, devoren el marisco atrapado en su interior y dañen los propios aparejos de pesca.

Las capturas de crustáceos tradicionales han caído entre un 30% y un 50% en algunas zonas, un golpe que ha llevado a varios pescadores de pequeña escala a abandonar la actividad, mientras los barcos de arrastre de mayor tamaño se han adaptado con rapidez para pescar directamente el pulpo y capitalizar el boom.

Cómo llegó el pulpo hasta las costas británicas

El calentamiento del mar aparece como el principal factor detrás del fenómeno. El pulpo común ya existía en el sur de Inglaterra, pero las bajas temperaturas invernales provocaban una elevada mortalidad de sus larvas. Ahora, los inviernos más suaves y el aumento de la temperatura del agua han creado condiciones mucho más favorables para su supervivencia y reproducción.

Científicos de la Asociación de Biología Marina detectaron además que fuertes corrientes oceánicas arrastraron millones de paralarvas, los pulpos recién nacidos que flotan a la deriva como parte del plancton, desde las zonas de reproducción habituales en el norte de Francia y las Islas del Canal hasta las costas de Devon y Cornualles.

Allí encontraron fondos marinos de arena y roca similares a los gallegos, abundancia de alimento y una ausencia casi total de depredadores naturales, lo que disparó su tasa de supervivencia. Los biólogos han confirmado que los pulpos ya se reproducen con éxito dentro de las propias aguas británicas, lo que ha convertido la llegada inicial en un fenómeno permanente conocido como octopus bloom.

Como el Reino Unido carece de una tradición gastronómica vinculada al pulpo comparable a la gallega, gran parte de las capturas se destina a la exportación, principalmente hacia España y Portugal, en un giro que ha llevado a Galicia a importar pulpo procedente de las mismas costas británicas que hoy compiten con su pesquería tradicional.