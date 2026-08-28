Los científicos no dan crédito: los pulpos jóvenes son unos matones de cuidado y reparten bofetadas a los peces que se les acercan más de la cuenta

Cuando se trata del mundo marino hay muchas veces que se subestima lo que ocurre bajo la superficie, y que se piensa que la vida de estos animales es mucho más simple de lo que en realidad es. Pero la realidad es que la ciencia sigue descubriendo comportamientos que parecen sacados de una película, y hay cosas que a simple vista parecen increíbles.

En este caso no se trata de una simple curiosidad ni de una anécdota aislada, sino más bien de algo que los científicos han documentado con rigor: los pulpos jóvenes tienen su propio «club de la lucha» submarino, y reparten bofetadas a los peces que se les acercan más de la cuenta.

La técnica de los pulpos para imponer respeto y defender su territorio

Aunque parezca un chiste, un estudio de la revista científica Behavioural Processes demostró que los pulpos jóvenes (Octopus insularis) gestionan su propio club de la lucha submarino mediante bofetadas calculadas y selectivas para imponer respeto y defender su territorio.

Esta investigación amplía los famosos hallazgos del biólogo Eduardo Sampaio, quien previamente documentó a pulpos adultos soltando «puñetazos» a sus compañeros de caza. En el caso de los jóvenes, el asunto es todavía más estratégico.

El estudio revela que estos jóvenes cefalópodos no reparten tentaculazos a ciegas, sino que miden muy bien a su oponente antes de actuar. Cuando se acerca una especie conflictiva o territorial, como los peces damisela, el pulpo pasa directo a la acción: los encuentros son cortos, de unos 14 segundos, llenos de agresividad, con rápidos estremecimientos y bofetadas directas para echarlos de su espacio.

Si el pez que se acerca es pacífico, como el pez cirujano azul, el pulpo se relaja por completo, la interacción dura mucho más tiempo, unos 46 segundos, y lo tolera pacíficamente, permitiéndole nadar a su lado para aprovechar los restos de comida que levanta al cazar.

Las bofetadas no son su único recurso. Los científicos observaron que, ante rivales pesados, los jóvenes pulpos usan una estrategia visual llamada half-blotch o «mancha dividida», el pulpo cambia el color de su piel a la mitad, mostrando manchas circulares blancas únicamente en el lado orientado hacia su adversario, como una señal de advertencia de «no te acerques más», mientras mantiene su otro lado con camuflaje normal.

El equipo de Sampaio en el Max Planck Institute sugiere que estos golpes tienen objetivos muy claros. Uno de ellos es mantener el liderazgo, el pulpo actúa como el «gerente» de la cacería grupal, y si un pez se adelanta, intenta robar comida o se queda holgazaneando sin buscar presas, se lleva un correctivo físico para que vuelva a su posición.

Sorprendentemente, también hay bofetadas que ocurren sin comida de por medio ni provocación aparente. Los científicos creen que los pulpos, al tener una altísima capacidad cognitiva, también expresan molestia, mal humor o simplemente «despecho» contra ciertos peces que les caen mal.

Las especies de peces que mejor se llevan con los pulpos

Las especies de peces que mejor se llevan con los pulpos son aquellas que asumen un rol activo de exploración y no intentan competir de forma desleal por la comida. En las alianzas de caza submarina estudiadas por científicos como Eduardo Sampaio, los pulpos muestran un nivel de tolerancia radicalmente distinto según la especie de pez que los acompañe.

Entre los mejores aliados destaca el salmonete de dos bandas o cabra azul (Parupeneus cyclostomus), el socio preferido del pulpo diurno (Octopus cyanea). Estos peces, conocidos en inglés como goatfish, utilizan sus barbillones sensoriales para rastrear la arena y las grietas, y son los que lideran la marcha e indican al pulpo hacia dónde ir.

Como trabajan constantemente buscando presas, el pulpo los respeta profundamente y casi nunca les pega. El pez cirujano azul (Acanthurus coeruleus) también entra en este grupo. Para los pulpos jóvenes de arrecife, es un compañero pacífico ideal que no es territorial y simplemente nada cerca del pulpo para aprovechar los pequeños organismos que este levanta del fondo, sin recibir jamás agresividad a cambio.

En un punto intermedio están los socios tolerados, como el mero de puntas negras (Epinephelus fasciatus), que participa en los grupos de caza pero con una estrategia más oportunista, en lugar de explorar el terreno como el salmonete, prefiere quedarse estático esperando a que el pulpo use la fuerza bruta para sacar a las presas.

El pulpo trabaja con él, pero lo vigila de cerca y le propina bofetadas con frecuencia si intenta adelantarse a robar el botín o si pasa demasiado tiempo holgazaneando.

Finalmente están los enemigos naturales, encabezados por los peces damisela (Dascyllus aruanus y la familia Pomacentridae), con los que no existe ninguna tregua, al ser extremadamente territoriales y agresivos, atacan o desafían a los pulpos que entran en su zona del arrecife, y la respuesta es inmediata y violenta.