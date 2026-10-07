Shakira abandona el luto de su primer encuentro judicial con Piqué y se viste de blanco en el último cara a cara

Hay fotografías que, vistas juntas, cuentan el paso del tiempo mejor que cualquier biografía. Es lo que ocurre con las dos imágenes de Shakira y Gerard Piqué en los juzgados de Barcelona que separan casi cuatro años de historia.

La primera pertenece al 1 de diciembre de 2022. Aquella mañana, Shakira llegaba al Juzgado de Primera Instancia y de Familia número 18 de Barcelona para ratificar, junto a Piqué, la demanda de separación y el convenio relativo a la custodia de sus hijos. La cantante aparecía vestida de negro, acompañada por su hermano Tonino y protegida tras unas grandes gafas de sol.

La segunda corresponde al pasado 6 de octubre, cuando la artista y el exfutbolista volvieron a coincidir ante la Justicia por cuestiones relacionadas con sus hijos. Y, aunque el escenario vuelve a ser prácticamente el mismo, la imagen de Shakira no podría resultar más diferente.

De negro, seria y protegida de las cámaras

En aquella primera cita judicial, Shakira escogió un estilismo completamente negro. Abrigo, ropa oscura y unas grandes gafas de sol que ocultaban buena parte de su rostro.

Su larga melena cobriza caía sobre los hombros y el conjunto transmitía una imagen especialmente sobria. El negro, además, convertía aquella aparición en una fotografía casi fúnebre desde el punto de vista puramente estético: una Shakira vestida de negro ante el que era uno de los momentos más importantes y delicados de su ruptura con Piqué.

No hacía falta ninguna declaración. Las imágenes hablaban por sí solas del carácter solemne de aquella jornada.

Era diciembre de 2022 y la separación de la pareja quedaba formalmente encauzada. Después de meses de atención mediática, ambos acudían al juzgado para ratificar el acuerdo alcanzado sobre sus hijos.

Ahora Shakira apuesta por el blanco

Casi cuatro años después, el contraste es inmediato. Shakira volvió a los juzgados, pero esta vez vestida completamente de blanco. Camisa blanca, pantalón blanco de inspiración sastre y unas llamativas gafas de sol blancas. Un estilismo mucho más luminoso que aquel total black de 2022.

También su rostro queda mucho más visible. Si en la primera fotografía las gafas negras y la ropa oscura contribuían a crear una imagen hermética, ayer la cantante aparecía con una estética más luminosa y sofisticada. Su cabello, largo y ondulado, enmarcaba un rostro en el que las cámaras pudieron captar con mayor claridad su expresión.

El contraste cromático resulta especialmente potente: negro frente a blanco; oscuridad frente a luminosidad; diciembre de 2022 frente a octubre de 2026.

Dos fotografías, una misma historia familiar

Pero más allá de la ropa, lo verdaderamente significativo es que ambas imágenes están vinculadas a la misma historia: la de una familia que, pese a la separación de sus padres, continúa teniendo que tomar decisiones sobre el bienestar y la organización de la vida de sus hijos.

En 2022, Shakira y Piqué acudieron al juzgado para formalizar su acuerdo de separación y custodia. Ahora, años después, vuelven a encontrarse en un contexto judicial relacionado nuevamente con Milan y Sasha. Y entre una fotografía y otra ha cambiado prácticamente todo alrededor de Shakira.

La cantante dejó Barcelona, comenzó una nueva vida en Miami junto a sus hijos y atravesó una de las etapas profesionales más importantes de su carrera. Frente a aquella mujer vestida de negro que abandonaba los juzgados en 2022, ayer aparecía una Shakira de blanco, con una imagen mucho más luminosa y asentada.

El mismo escenario. El mismo padre de sus hijos. El mismo vínculo familiar. Pero una fotografía completamente distinta. Porque quizá el detalle más llamativo de este reencuentro judicial no esté en lo que ocurrió dentro de los juzgados, sino en lo que cuentan, sin necesidad de palabras, las imágenes de Shakira entrando y saliendo de ellos: cuatro años después, el negro ha quedado atrás y el blanco se ha convertido en el color elegido para volver a enfrentarse a una nueva etapa de su historia con Gerard Piqué.