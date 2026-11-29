Los españoles acuden hoy a los colegios electorales para depositar su confianza en un candidato político para los próximos cuatro años. Estos son los partidos que se presentan a las elecciones generales del 29N: el BOE confirmó 534 listas al Congreso y 361 al Senado, con candidaturas nuevas como Democracia 21 y formaciones que se estrenan en unas generales, como SALF. Los colegios están abiertos de 9:00 a 20:00 horas.

Desde hace más de diez años, el histórico bipartidismo entre PP y PSOE se ha visto debilitado por la irrupción de otras formaciones como Vox, el extinto Ciudadanos o Podemos y sus derivados. Por eso, a populares y socialistas se suman con fuerza las agrupaciones de Santiago Abascal y Ada Colau, líder del Frente Amplio.

PP: el partido de Feijóo, tras ocho años en la oposición

El Partido Popular lo lidera Alberto Núñez Feijóo, que afronta sus segundas elecciones generales como candidato. En 2023, el PP fue la fuerza más votada, con 137 escaños, aunque no logró formar gobierno.

PSOE: Pedro Sánchez busca revalidar el Gobierno

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, es el candidato socialista. En las elecciones de 2023, el PSOE obtuvo 121 escaños, y Sánchez fue investido presidente en noviembre de ese año con el apoyo de Sumar, Junts y otros partidos.

Vox: el partido de Santiago Abascal

Vox, liderado por Santiago Abascal, consiguió 33 diputados en las generales de 2023.

Frente Amplio y Podemos: la izquierda a la izquierda del PSOE

Frente Amplio es el nuevo nombre bajo el que se presentan los partidos de Sumar: Izquierda Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú, entre otros. Su líder es Ada Colau. Frente Amplio y Podemos, el partido de Irene Montero, no cerraron un acuerdo estatal y concurren por separado en la mayoría del territorio. En Andalucía, la izquierda alternativa presenta hasta tres listas distintas: Frente Amplio, Adelante Andalucía y Podemos.

Partidos nacionalistas y regionalistas que se presentan el 29N

EH Bildu: la coalición de la izquierda independentista vasca, liderada por Arnaldo Otegi .

la coalición de la izquierda independentista vasca, liderada por . Junts: Míriam Nogueras es la cabeza de lista del partido independentista catalán, que logró 7 escaños en 2023 y fue clave para la investidura de Sánchez.

es la cabeza de lista del partido independentista catalán, que logró en 2023 y fue clave para la investidura de Sánchez. PNV: la formación de Aitor Esteban .

la formación de . Adelante Andalucía: el movimiento andaluz de José Ignacio García .

el movimiento andaluz de . BNG: los nacionalistas gallegos, liderados por Ana Pontón .

los nacionalistas gallegos, liderados por . Coalición Canaria: el partido de Fernando Clavijo .

el partido de . Drago Canarias: fundado por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez , que no quiso sumarse a la coalición de Frente Amplio y Podemos.

fundado por el exdiputado de Podemos , que no quiso sumarse a la coalición de Frente Amplio y Podemos. Otras formaciones regionales como ERC, UPN, Coalición Existe, Compromís, Alhora y Soria ¡Ya!

Los otros partidos que se presentan a las elecciones generales

Entre las novedades de este 29N destaca Democracia 21, el nuevo partido liberal liderado por la abogada Míriam González Durántez, que concurre en Madrid y Barcelona en coalición con Ciudadanos y Unión de Ciudadanos. También se presentan SALF (Se Acabó La Fiesta), la formación del eurodiputado Alvise Pérez, y otras candidaturas extraparlamentarias como PACMA, Falange Española de las JONS, Frente Obrero, Iustitia Europa, el Partido Comunista de España y Por un Mundo Más Justo.