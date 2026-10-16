La ultraizquierda fracasa en su intento de pacto para el 29-N pero Frente Amplio y PSOE concurrirán juntos al Senado

La ultraizquierda ha consumado su fractura para las elecciones generales del 29 de noviembre. Podemos y Frente Amplio no concurrirán en una lista conjunta. El plazo para registrar coaliciones terminaba este viernes a medianoche sin un acuerdo global, después de un último intercambio de ofertas que no logró resolver sus diferencias. Sólo compartirán candidaturas en Canarias y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, PSOE y Frente Amplio sí concurrirán juntos al Senado, en una operación estratégica para quitarle al PP la mayoría absoluta en la Cámara Alta.

La negociación encalló en dos exigencias incompatibles: Frente Amplio reclamaba un pacto para todo el país, mientras Podemos quería excluir Madrid y Cataluña. Los morados se negaron a romper su alianza con ERC y la coalición que ahora lidera Ada Colau rechazó la vía de acuerdos territoriales parciales.

IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, los partidos que integran Frente Amplio, concurrirán con alianzas sin Podemos en la mayoría de las comunidades. Entre ellas, figuran los acuerdos con Ara Més en Baleares y la Chunta Aragonesista en Aragón. En otros territorios, IU y Movimiento Sumar también han cerrado pactos con otras fuerzas sin los morados.

Durante la negociación, Podemos acusó a la dirección de Frente Amplio de bloquear acuerdos hechos o muy avanzados en Extremadura, País Vasco, Cantabria, Galicia y Murcia. «Es imprescindible ir juntas en esos territorios para que no se pierda un solo voto de izquierdas», defendió. También planteó pactar en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y La Rioja.

En Andalucía, fuentes de Podemos aseguran que ofrecieron a IU Málaga, Córdoba y Cádiz, mientras los morados encabezarían Sevilla y Granada, las cinco circunscripciones donde se obtuvo representación en 2023. Según esas fuentes, IU optó por impulsar un acuerdo con otras fuerzas. También señalaron que las conversaciones entre dirigentes autonómicos en Murcia, Extremadura, Cantabria y Castilla y León se congelaron a partir de las 20:00 horas.

Las líneas rojas que impidieron el pacto

Frente Amplio lanzó su última oferta unas dos horas antes de que venciera el plazo. Incluía puestos de salida «prioritarios» en Madrid y Cataluña, una coportavocía del futuro grupo parlamentario y un reparto «equitativo» de los recursos. También contemplaba incorporar a Podemos «con todos los derechos» a las coaliciones en las que participara.

El ofrecimiento no cambió la posición de los morados. «No aceptamos la exigencia de romper esa alianza que está implícita en la propuesta que nos habéis enviado», respondieron sobre su acuerdo con ERC. Podemos propuso que Madrid y Cataluña fueran «singularidades que no impidan el acuerdo en el resto de territorios», una fórmula que Frente Amplio no aceptó.

Los morados defendían que concurrir por separado en Madrid no penalizaba el voto y mantenían la opción de una lista propia encabezada por Irene Montero. Desde Frente Amplio, por su parte, se reprochaba a la dirección de Podemos que no se sentara a una mesa de negociación y que durante la mañana ni siquiera atendiera el teléfono.

Podemos conserva su acuerdo de colaboración con ERC, que le reserva los puestos seis y diez de la lista por Barcelona para candidatos independientes. La alianza incluye además que Gabriel Rufián haga campaña junto a Irene Montero. Ada Colau encabezará por Barcelona la candidatura de Frente Amplio.

El PSOE y Frente Amplio se unen en el Senado

El PSOE y Frente Amplio han anunciado que concurrirán juntos al Senado el 29N bajo una única papeleta, denominada: Senado de Progreso. El acuerdo se ha hecho público justo después de la medianoche, una vez vencido el plazo para comunicar las coaliciones, y ambos espacios lo han calificado de «histórico».

Según Frente Amplio, el pacto se traducirá en candidaturas conjuntas en 47 circunscripciones, respaldadas por el PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya. A ellas se suman el acuerdo de los socialistas con Més, IU y Sumar en Baleares y el de las fuerzas progresistas en La Gomera.

El PSOE sostiene que la alianza responde al «clamor de las calles» y presenta el pacto como un «acuerdo de país» que reúne distintas sensibilidades y «va mucho más allá de la suma de nuestras siglas».