Cayetana Álvarez de Toledo: «Vamos a acabar con los tezanos, las intxaurrondos y los pumpidos»

La diputada en el Congreso por el PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha llamado a la movilización nacional para el 29-N y ha atacado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La política ha repasado, en diez minutos, los escándalos del PSOE, así como la gestión socialista al frente de Ceuta, Marruecos, las pensiones y la corrupción. Tras conocer la encuesta de ayer del CIS, Cayetana ha lanzado una ofensiva hacia distintos personajes vinculados con la izquierda: «Vamos a acabar con los tezanos, las intxaurrondos, los pumpidos. Con gente colonizando las instituciones al servicio de un proyecto de poder personal», ha defendido en El Programa de Ana Rosa.

La popular ha arremetido contra el Gobierno de forma severa: «En estas elecciones hay que elegir entre decencia y delincuencia». Cayetana ha recordado todas las polémicas socialistas durante todos estos años: «Cloacas, joyas, putas, saunas, mordidas, enchufes». De igual manera, ha tildado esta etapa como «un paréntesis verdaderamente negro en la historia» y ha admitido que el momento actual es «completamente decisivo».

Cloacas.

Joyas.

Saunas.

Putas.

Mordidas.

Enchufes. El sanchismo será recordado como la era de la indecencia. España necesita una Revolución de la Decencia. Aspiro a que los españoles vuelvan a sentirse orgullosos.

No solo de su país.

También de sus políticos. @programadear — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 15, 2026



La militante conservadora ha proseguido su acometida señalando la incorporación de Margarita Robles como número dos en Madrid: «Ella no le aplaude a él en público; él la llama ‘pájara’ en privado». Sobre los asuntos mencionados y la invasión de Ceuta, Cayetana ha tachado a ambos de «cómplices».

Todo lo que rodea a Pedro Sánchez

La diputada, en primer lugar, ha centrado la conversación en la región caballa y ha propuesto una pregunta: «¿Cómo es posible y por qué ocultó el Gobierno a todos los españoles que buques de guerra de Marruecos invadieran las aguas españolas coincidiendo con la invasión terrestre de la ciudad?».

Además, Álvarez de Toledo asegura que los políticos «mintieron a los españoles y protegieron a Marruecos». En medio de este asunto, ha aparecido otro nombre: Félix Bolaños. Según Cayetana, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España «toma a los españoles por idiotas» y piensa que «todos los que entraron ilegalmente deben salir».

El otro tema sugerido por la entrevistada ha apuntado hacia Biedma y David Sánchez. La diputada derechista volvió a preguntar: «¿Quién dio la orden para eliminar a la juez que investigaba al hermano del presidente del Gobierno?». Ante esta cuestión, Cayetana ve «insólito» el acoso y la persecución a la jueza del caso del hermanísimo con la información ya conocida del intento de contratar a una mafia para intentar «eliminarla».

En cuanto al sistema de pensiones, la miembro del PP piensa que «el Partido Socialista siempre ha utilizado las pensiones contra los pensionistas y para intentar ganar elecciones». También ha criticado a Zapatero por su política económica de 2010 y ha propuesto una reforma en la gestión pública de las pensiones. Cayetana ha parafraseado al ex presidente progresista con el «ser socialista es tener muy poco y dar mucho», después de ocultar las joyas con valor de un millón y medio; y al preso José Luis Ábalos con su «yo soy feminista porque soy socialista», tras colocar a prostitutas en empresas públicas.

La última que ha quedado en evidencia ha sido Montse Mínguez. Hace días, se destapó que su marido hace negocio inmobiliario y desahucia a personas, por lo que Cayetana no ha dejado escapar la ocasión y ha evidenciado a la secretaria del PSOE: «En sus propios términos, Montse Mínguez es una buitre consorte».

Finalmente, Álvarez de Toledo ha reivindicado España y a todos los que han combatido al gobierno de Pedro Sánchez, a través de un mensaje esperanzador: «Hemos dado la cara». Asimismo, Cayetana ha señalado «el fraude, miedo y odio» de la campaña socialista ante el intento conservador de «regenerar la democracia».