Robles será la número 2 de Sánchez en las listas del PSOE para el 29-N

La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la número 2 de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Madrid, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además del puesto de Robles, principal novedad conocida este miércoles de la relación de candidatos que el sábado ratificará el Comité Federal del PSOE, los socialistas han cerrado ya la ubicación de los principales «pesos pesados» del gabinete de Sánchez.

Así, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, se presentará en el tercer lugar por Madrid; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el quinto puesto.

Marlaska lideró en 2023 la lista del PSOE por Cádiz, puesto ocupará para el 29-N el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La ley obliga a presentar listas cremallera y el cuarto puesto en la circunscripción de Madrid ha sido reservado para la secretaria de Organización del PSOE madrileño, Pilar Sánchez Acera.

Tras ella y el ministro de Interior se sitúan Manuela Villa, miembro de la Ejecutiva socialista; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; la secretaria general de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa; y el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE Borja Cabezón.

En otras circunscripciones competirán por un escaño en el Congreso otros miembros del ala socialista del Gobierno de coalición, como el titular de Transportes, Óscar Puente, y la de Igualdad, Ana Redondo, ambos por Valladolid, o la responsable de Educación, Milagros Tolón, cabeza de lista por Toledo.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, concurre en primer puesto por Ciudad Real y en Barcelona ya está claro que el número uno en la lista del PSC será el titular de Industria, Jordi Hereu, acompañado por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, previsiblemente de número dos. En Lleida repetirá como número uno la portavoz del PSOE, Montse Mínguez.

Otro ministro, el responsable de Hacienda, Arcadi España, figura en segundo lugar en la lista por Valencia, que encabezará la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé. En el número tres figurará la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró.

No estará en el Congreso la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, centrada en su candidatura para la Presidencia de la Comunidad Valenciana, como tampoco el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, designados candidatos autonómicos para la Comunidad de Madrid y Canarias, respectivamente. Tampoco estará el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha comunicado su decisión de no presentarse a las elecciones con el PSOE de Córdoba, provincia por la que concurrió en 2023; ni el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que no es militante.

Otro candidato confirmado es el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cabeza de lista por Bizkaia.

Con estos nombres, la mayoría de los ministros socialistas de Sánchez se garantizan un escaño en el hemiciclo del Congreso que saldrá de las elecciones del 29 de noviembre, aunque aún falta la formalidad de su ratificación el sábado por el Comité Federal del partido.