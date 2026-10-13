La delegada del gobierno del ‘currículum fake’ será la cabeza de lista del PSOE en Valencia en las generales

La actual delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, encabezará la lista del PSOE en la provincia de Valencia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Pilar Bernabé, que este curso se ha matriculado en la Universidad de Valencia para terminar la carrera que OKDIARIO destapó en abril de 2025 que no tenía, Filología Hispánica, lo que evidencia por la vía de los hechos que mintió en su currículum, liderará una lista de la que formarán parte en sus primeros puestos la actual secretaria de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, Rebeca Torró, y el actual ministro de Hacienda, Arcadi España. Esta lista debe ser ratificada el sábado por el Comité Federal de los socialistas en Ferraz. Pilar Bernabé es, en la actualidad, la secretaria de Igualdad del PSOE de Sánchez.

Pilar Bernabé es también la elegida para ser cabeza de lista en las próximas elecciones locales como candidata de los socialistas a la alcaldía de Valencia. Su inclusión en la lista al Congreso le garantiza una continuidad en la primera línea política en los meses que van desde diciembre hasta mayo, porque, de producirse la derrota del PSOE que auguran todas las encuestas, habría quedado literalmente en el paro.

El nombre de Pilar Bernabé como cabeza de lista del PSOE en la provincia de Valencia, avanzado este lunes por Levante, dio la vuelta a España en abril de 2025, cuando OKDIARIO destapó que en la web oficial del PSOE y en las listas electorales de los socialistas valencianos, la número 4 del PSOE aparecía como «Licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual». Esta información sugería la culminación de ambas titulaciones universitarias, lo que implicaría haber completado todos los créditos necesarios y obtenido los correspondientes títulos. Pero, no era así.

El 27 de enero de este 2026, Pilar Bernabé culpó al PSOE de Pedro Sánchez de su currículum fake. Pilar Bernabé afirmó entonces, ante la comisión de investigación de la DANA en el Senado, que: «Todos los currículos que yo he publicado están perfectamente publicados y son ciertos». Es más, gracias a los currículos que ella misma publicó, según la propia Bernabé: «Se puede detectar el error que el Partido Socialista cometió cuando publicó mi currículum. Y ese es el error del Partido Socialista».

El pasado 21 de septiembre, OKDIARIO publicó que Pilar Bernabé se había matriculado en la Universidad de Valencia (UV) para terminar la carrera que OKDIARIO destapó en abril de 2025, que no había acabado pese a aparecer como tal en su currículum en la página oficial del PSOE y en su perfil de la red social LinkedIn. Filología hispánica.