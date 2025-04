El PSOE cambia el currículum ‘fake’ de Pilar Bernabé tras revelar OKDIARIO que no es licenciada

El PSOE ha cambiado en su página web las licenciaturas de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, por un «inició sus estudios» tras la información de OKDIARIO acerca de su currículum fake. Hasta ahora se podía leer que era «Licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de Valencia», sin embargo, según la nueva versión Bernabé «inició sus estudio en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de Valencia».

En concreto, según ha publicado OKDIARIO, en la web oficial del PSOE y en las listas electorales de los Socialistas Valencianos, la número 4 del PSOE aparecía como «Licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual». Esta información sugiere la culminación de ambas titulaciones universitarias, lo que implicaría haber completado todos los créditos necesarios y obtenido los correspondientes títulos.

En la web de Transparencia del Gobierno se recogía que Bernabé «inició su carrera profesional en 2001, compaginándolo con los estudios universitarios de Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de València». Este texto no afirma explícitamente que completara dichos estudios, sino que los estaba cursando mientras comenzaba su trayectoria profesional.

Por su parte, fuentes autorizadas de la Delegación del Gobierno en Valencia han respondido a la pregunta de OKDIARIO de si Pilar Bernabé es o no licenciada remitiendo a la página de la propia Delegación, donde consta sólo que «inició su carrera profesional en 2001, compaginándolo con los estudios universitarios de Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de Valencia». Y de donde, por tanto, se desprende que no lo es.

Es más, como ha publicado también este martes OKDIARIO, en un perfil aparecido en El Temps (El Tiempo) detalla que: «Eran los tiempos en que cursaba Filología y Comunicación Audiovisual, unos estudios que no llegó a completar».

Sin embargo, en publicaciones de medios de 27 de junio de 2022, justo cuando iba a ser nombrada delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ya se la describía como Licenciada en Filología y Comunicación Audiovisual por la Universitat de Valencia.

Pero cuando fue nombrada delegada del Gobierno en la sesión de Consejo de Ministros de 27 de junio de 2022, en la referencia posterior a ese Consejo se afirmaba escuetamente que «es técnica en formación CEXV».

Y en el currículum de la lista municipal del PSOE por Valencia liderada por Joan Calabuig en 2015, Pilar Bernabé, que ocupaba el puesto número 8 de esa lista, aparece como Licenciada en Filología Hispánica.

Ahora, en el caso de la página web del PSOE, a diferencia de la versión anterior, ya no se afirma que completara esos estudios universitarios. Si no, sólo que los inicio. Y que cuando inició su carrera profesional ya estaba cursando esos mismos estudios. La cuestión es cuál es su carrera profesional, porque como tal no se puede considerar a un cargo político, sino el desempeño de una determinada profesión.