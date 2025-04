Un audio delata a Bernabé: Pradas dijo «eso pasa en muchos municipios» por la cobertura del Es Alert

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé ha manifestado este lunes a la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruíz Tobarra, que dirige las diligencias previas del caso de la DANA, en el transcurso de su declaración, en calidad de testigo, que tras comunicar a la entonces consellera que Emergencias Salomé Pradas la situación de Paiporta, esta última respondió que eso estaba pasando en mas municipios. Algo que suena a un cierto conformismo ante la que estaba cayendo y que es no es la verdad. Porque cuando Pradas afirma que «eso, pasa en más sitios», a lo que se refería era a que había más municipios con falta de cobertura y, por tanto, sin comunicaciones. Pradas se manifestaba así en un contexto en que lo que se estaba debatiendo era cómo llega el mensaje Es Alert a la población. Algo que se sabe que es así y no como lo relata Pilar Bernabé porque se da la circunstancia de que la Cadena Ser emitió el audio que contiene esa parte de la conversación este 7 de abril. En ese audio queda perfectamente claro el contexto.

La declaración de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé de este lunes ante la juez en calidad de testigo se ha extendido por espacio de siete horas. En el transcurso de ese tiempo, hay sobre todo cuatro ítems más que no se corresponden con la verdad.

Uno, que cuando habló con el CECOPI, lo que dijo Pilar Bernabé no fue que el barranco del Poyo se estuviera desbordando. Ni tampoco se habló de ese barranco, como la propia delegada ha reconocido en otro pasaje de esa misma declaración, tal como ha publicado OKDIARIO, sino que sólo dijo que había inundaciones en Paiporta.

Y la respuesta de Salomé Pradas, como se desprende del citado audio antes mencionado no fue «eso pasa en más municipios» refiriéndose no a las inundaciones, sino a los fallos de cobertura que se estaban produciendo. Se trata de un pasaje que no admite discusión por el audio antes citado.

El segundo ítem también hace referencia al barranco del Poyo: ese barranco no empezó a desbordarse a las 18:43. Si no que esa precisamente la hora en que la Confederación Hidrográfica del Júcar remite el primer correo desde las 16:13 horas, advirtiendo que el caudal ya es de 1.686 metros cúbicos por segundo. En tanto que en el anterior, en el de las 16:13 horas, era de 27 metros cúbicos por segundo. Es decir, lo que sucede a las 18:43 es que termina el apagón informativo de dos horas y media del Júcar. Y que el barranco del Poyo ya está totalmente desbordado.

Tampoco hubiera sido útil convocar antes el CECOPI, como sostiene la delegada del Gobierno. Esencialmente, porque la información que realmente habría salvado vidas, que era la de saber en tiempo y forma que el barranco del Poyo se estaba incrementando su caudal hasta desbordarse, no estaba disponible como se ha explicado.

Es más, después de que la Generalitat Valenciana emitiera la alerta hidrológica, lo que había era hasta tres correos de la Confederación Hidrográfica del Júcar diciendo que el Poyo estaba seco.

Pilar Bernabé ha sostenido también en su declaración que ella ofreció la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 12:23 horas a Salomé Pradas y que la llamó para eso. Pero que la entonces consellera no la pidió hasta las 13:00 horas. Una afirmación que ha sido rebatida por las fuentes consultadas, que indican que, en realidad, lo que Pilar Bernabé hizo fue manifestar a Salomé Pradas que si necesitaba algo que lo pidiera. Dicho más sencillamente: la precuela de la frase que más tarde dejó Pedro Sánchez.