La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha confirmado lo que siempre ha mantenido Salomé Pradas. Esta ha sido la contundente afirmación de fuente del entorno de la ex consellera de Emergencias acerca de la declaración que Pilar Bernabé realiza este lunes en calidad de testigo ante la juez que investiga el caso de la DANA, la titular de Instrucción 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra.

En concreto, de las declaraciones de Pilar Bernabé ante la juez se desprende que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó de la crecida y desbordamiento del barranco del Poyo. Un tesis que Pradas y la Generalitat siempre han sostenido, porque de un aviso de caudal de 27 metros por segundo a las 16:13, se pasó a otro de 1.686 a las 18:43 horas.

Pero, además, también ha quedado ratificado que al CECOPI no llegaron las llamadas al 112 y que en la reunión del propio CECOPI se habló del peligro de colapso de la presa de Forata. Pero no del Poyo. Ni de las prestaciones que se producían en Chiva o Buñol, localidades ambas de la provincia de Valencia. Sólo se habló de Utiel, Requena y Forata.

También, ha quedado claro que fue la ex consellera Salomé Pradas quien pidió la activación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) a causa del desbordamiento del Río Magro, en Utiel, y que fue también Pradas quien propuso realizar evacuaciones, lo que se desechó ante la posibilidad de que fuera contraproducente. Otro aspecto clave y de vital importancia es que el Es Alert, el SMS a la población, se planteó a partir de las 19:00 horas.

Las acusaciones, contra Bernabé

Varias acusaciones de afectados por la DANA pedirán a la juez Ruiz Tobarra la imputación de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, en el caso en el que se investiga la riada del 29 de octubre de 2024, después de que esta confesara ante la magistrada que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó del barranco del Poyo.

Bernabé, que ha declarado este lunes en la Audiencia Provincial de Valencia en calidad de testigo, ha sido señalada por una acusación, si bien la magistrada, según fuentes consultadas por OKDIARIO, ha respondido que deben pedirlo por escrito para que tenga validez. Según ha podido saber este periódico, al menos otra acusación se añade a la petición, con lo que serían dos las solicitantes para que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana sea imputada.

Hasta el momento los dos únicos investigados por la DANA son Salomé Pradas, ex consellera del Gobierno de Carlos Mazón, y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, también miembro del Ejecutivo regional. En el caso de Argüeso, el fiscal ha solicitado que se retire su imputación en un escrito correspondiente en este caso no a la juez sino al recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Valencia.