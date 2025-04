OKDIARIO ha tenido acceso al contenido íntegro de la declaración que la ex consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, prestó este viernes ante la magistrada que investiga la gestión de la DANA. El testimonio de la ex consellera ante la juez señala directamente a organismos del Gobierno de Pedro Sánchez como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la AEMET y la Dirección General de Protección Civil como responsables de graves negligencias durante la gestión de la DANA.

1. «La CHJ estuvo ausente cuando la riada ya estaba matando gente».

En el momento más tenso de su declaración, Pradas no dudó en calificar la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar de «negligente» y de «estar ausente» durante las horas críticas en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). Según la ex consellera, el organismo responsable de vigilar ríos y barrancos no verbalizó en ningún momento la gravedad de lo que estaba sucediendo, a pesar de contar con los datos de crecidas extraordinarias.

2. El Gobierno podía declarar la emergencia nacional sin permiso autonómico.

«El Gobierno de España podía activar el nivel 3 de emergencia o la emergencia nacional sin necesidad de que lo pidiese la comunidad autónoma», declaró contundentemente Pradas ante la juez. La ex consellera resaltó que la DANA no sólo afectó a la Comunidad Valenciana, sino también a Castilla-La Mancha y Andalucía, lo que justificaba una intervención estatal directa que nunca se produjo.

3. «Cuando la CHJ avisó, la tragedia ya había ocurrido».

Uno de los datos más estremecedores revelados en su declaración fue que el correo electrónico avisando de la gran crecida del barranco del Poyo (1.686 metros cúbicos por segundo) llegó a las 18:43 horas a una cuenta general del 112, «cuando la riada ya había acontecido». Este retraso fatal en la comunicación impidió cualquier actuación preventiva.

4. Tres alertas en un solo correo cuando el agua ya arrasaba pueblos.

«Ese email unía tres avisos en uno, porque se indicaba 1º, 2º y 3er aviso de caudal…», relató Pradas, dejando entrever ante la magistrada la improvisación y el caos en la gestión de las alertas. La unificación de tres niveles de alerta diferentes en un único correo, enviado además cuando ya era demasiado tarde, ejemplifica la magnitud de los fallos en la cadena de comunicación.

5. «AEMET pronosticó 180 litros y cayeron 800»

La ex consellera no escatimó críticas a la Agencia Estatal de Meteorología: «AEMET falló estrepitosamente, ya que avisó de una horquilla de lluvias de 150-180 litros y en algunos puntos llovió 700 y 800 litros». Pradas incidió en que «jamás» se les avisó de que iba a caer semejante cantidad de agua, lo que imposibilitó una respuesta adecuada a la magnitud real del fenómeno.

6. La directora de Protección Civil se fue a Brasil el día de la DANA.

En una de las revelaciones más sorprendentes, Pradas reprochó que «la directora general de Protección Civil del Gobierno no le llamó ni se interesó, y que ese mismo día se fue a Brasil». Esta ausencia de la máxima responsable de la Protección Civil estatal, Virginia Barcones (PSOE), en plena emergencia nacional causó estupor entre los presentes en la sala.

7. El Gobierno nunca propuso usar el ES-Alert a nivel nacional.

La ex consellera manifestó que el Gobierno puede hacer uso del sistema ES-Alert «en todo el territorio nacional», pero que «ni lo propuso ni lo hizo» durante la emergencia. Pradas defendió la gestión autonómica del sistema de alertas, negando que fuera «tardío y erróneo», ya que «se envió cuando se propuso por el técnico competente» para avisar de la posible rotura de la presa de Forata.

8. «Si hubieran ejecutado las obras prometidas, no habría muerto tanta gente».

En otro momento clave de su declaración, Pradas afirmó que «si se hubiesen ejecutado las obras del barranco del Poyo o del de Saleta, el impacto de las barrancadas se hubiese minimizado», haciendo referencia a lo ya manifestado por expertos en el Senado. Una acusación directa a la falta de inversión en infraestructuras que podrían haber salvado numerosas vidas.

9. El mito del «mando único»: «Es un término que ya no existe legalmente».

La ex consellera desmontó uno de los argumentos más utilizados en la gestión de la crisis: «Hablar de ‘mando único’ es un error», explicó, «porque es un término que eliminó la actual ley estatal de protección civil, la Ley 17/2015». Pradas citó la «Guía de organización operativa estatal para la respuesta inmediata ante emergencias», que establece una «dirección única, colegiada y coordinada» entre administraciones.

10. La CHJ alertó sobre la presa de Forata con información contradictoria.

La dramática sucesión de avisos contradictorios sobre la presa de Forata quedó al descubierto en la declaración: «La CHJ primero avisó de que la presa podía tener problemas y vertidos en 13 horas (a las 18 h), a las 19 h informa verbalmente que en 2 horas puede colapsar, y el secretario de Estado a las 20 h en su llamada no le garantiza que la presa vaya a aguantar».