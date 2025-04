Salomé Pradas exculpa a Mazón y defiende su inocencia: «La Confederación no avisó del crecimiento del Poyo»

La ex consellera de Emergencias de la Generalitat Salomé Pradas ha señalado a la delegada del Gobierno la socialista, Pilar Bernabé, y ha exculpado expresamente al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en su declaración este viernes en calidad de investigada ante la juez Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que dirige las diligencias previas en el caso de la DANA.

Pradas ha confirmado también algo que se ha reiterado desde la DANA: en el transcurso de la reunión del CECOPI no se habló del Poyo. Una afirmación lógica por cuanto la reunión se convocó por la presa de Forata y no por el barranco del que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no informó a la Generalitat. En su comparecencia, Salomé Pradas ha respondido sólo a las preguntas de su propio abogado, Eduardo de Urbano.

La ex consellera ha explicado que el comité asesor es el órgano encargado de proponer medidas y lo conforman cuatro organismos, de los que tres dependen del Gobierno de España. En concreto: la Delegación del Gobierno, la Agencia Española de Meteorología (AEMET) y la CHJ. Los dos últimos dependen del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en aquellos días dirigido por Teresa Ribera. Pradas ha dejado claro que ella es sólo una de las cuatro partes que conforman ese comité asesor.

Una de las consideraciones de gran importancia de Salomé Pradas en su declaración ha sido la exculpación expresa de Carlos Mazón: informó. De hecho, ha asegurado que no lo esperó para tomar decisiones. Pradas ha defendido, también, que es un bulo que se le estuviera esperando en el CECOPI y que, por ello, no se pudieran tomar decisiones hasta su llegada.