La Policía investiga amenazas a la vicepresidenta de Mazón: «Deberías estar muerta, hija de puta»

La Policía Nacional investiga la denuncia presentada presentada por la Generalitat por una nueva amenaza a un miembro del Gobierno valenciano, después de las vertidas recientemente contra su presidente Carlos Mazón. En concreto, esta vez, las amenazas han se han producido sobre la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda Susana Camarero, a quien un desconocido ha dirigido el siguiente mensaje en Instagram: «Deberías estar muerta, hija de la grandísima puta». Todos estos extremos han sido confirmados por fuentes próximas al propio Consell de la Generalitat. Susana Camarero es también portavoz del Ejecutivo valenciano.

La denuncia ha sido presentada este miércoles. Al poco de producirse las amenazas. No obstante, Susana Camarero ha mantenido su agenda este jueves y ha asistido al Pleno de las Cortes Valencianas, en el que ha participado de modo activo. Y en el que ha recibido los ataques de PSOE y Compromís por una publicación de whatsApp del día de la DANA que aparece en el informe pericial presentado por el ex secretario de Emergencias, Emilio Argüeso, cuando del conjunto de los mensajes se desprende todo lo contrario: que la vicepresidenta valenciana no dejó de trabajar en todo el día.

De hecho, ya a las 08:16 horas, remitió un whatsApp en el grupo de la Conselleria de Igualdad en el que pedía a sus colaboradores que avisaran a los centros para que indicaran si tenían problema. Y advertía a sus colaboradores: «Os quiero a todos los responsables llamando a los centros». De hecho, aún en torno a las 20:00 horas llamó a la portavoz popular en Paiporta Chelo Lisarde para localizar a la alcaldesa la socialista Maribel Albalat a fin de continuar vigilando la situación de las personas que se encontraban en una residencia y ofrecer su ayuda.

Las amenazas a Susana Camarero se han producido después de que el 31 de marzo trascendiera que cinco días antes y en vísperas de una manifestación por la DANA, la Policía detuvo al sospechoso de verter también amenazas, en aquel caso contra el presidente de la Generalitat Carlos Mazón.

La detención del supuesto autor de las amenazas contra Carlos Mazón se produjo el 26 de marzo, pero ni el Ministerio del Interior ni la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana informaron de ella hasta dos días después de la manifestación de la DANA en Valencia, que se celebró este 29 marzo. Así, la tarde del 31 de marzo, la noticia comenzó a correr por toda Valencia y toda España.

Ahora, han sido fuentes próximas al Gobierno valenciano las que de inmediato han trasladado la presentación de la denuncia por las amenazas contra Susana Camarero, que en estos momentos investiga la Policía Nacional.