El pueblo de Madrid que busca habitantes y es el más barato para vivir: un plan sin fisuras

Madrid lleva años encareciéndose y, para muchas familias, vivir en la capital s ha convertido prácticamente en a misión imposible. No se trata únicamente de la zona centro: en barrios alejados o incluso en municipios cercanos los precios se han disparado. Así que son muchas las personas que ya hace tiempo desistieron de vivir en la ciudad y decidieron mudarse fuera. Y no son únicamente los veinteañeros que quieren emanciparse; hay parejas con hijos que buscan más metros y jubilados que hacen cuentas para que la pensión les dure. Pero ¿conoces el pueblo de Madrid que busca habitantes y es el más barato para vivir?.

Entre los muchos pueblos que rodean la zona de Madrid, existe uno que cada vez está dando más que hablar. Se trata de Colmenar de Oreja, un pueblo del sureste madrileño que está a unos 50 kilómetros de la capital, por lo que es bastante cerca para ir y volver en el día, pero con un ritmo que nada tiene que ver con la ciudad. Y, lo que más llama la atención, con precios que parecen de otra década. De este modo no vas a encontrar el agobio diario en la ciudad, o precios de vivienda por las nubes. Todo lo contrario y además, un casco histórico cuidado, aire limpio y ganas de acoger habitantes.

El pueblo de Madrid que busca habitantes

Según datos del portal Idealista, en junio de 2025 el metro cuadrado en el pueblo de Colmenar de Oreja se paga, de media, a 1.103 euros. Compáralo con Madrid ciudad, donde la cifra se dispara por encima de los 5.600 euros, o con Pozuelo y Majadahonda, que rondan los 4.000 o 4.500 euros. La diferencia es tan grande que, por lo que en la capital da para un piso pequeño, en Colmenar puedes permitirte una casa con patio, terraza e incluso con terreno si buscas bien.

Y no es sólo lo que vale comprar una casa. En el día a día también se nota ya que cualquier compra o gasto que hagas desciende de forma drástica si lo comparas con lo que llegas a pagar en la ciudad. De este modo, un jubilado vive más tranquilo, sabiendo que su pensión cunde. Una pareja joven puede ahorrar para el futuro sin renunciar a espacio. Y, si trabajas desde casa, es fácil imaginar un despacho propio sin invadir el salón.

Un pueblo con alma y con historia

No es únicamente barato. Tiene encanto. El casco urbano de Colmenar de Oreja ha sido declarado como Bien de Interés Cultural, y pasear por sus calles es casi un viaje en el tiempo. La Plaza Mayor, porticada y luminosa, es el centro de todo. Muy cerca, tenemos la iglesia de Santa María la Mayor y la ermita del Cristo del Humilladero completan la ruta más típica.

Pero este no es sólo un pueblo que invita a una escapada de fin de semana sin más. Es un lugar acogedor con incentivos suficientes, como para que te plantees un cambio real en tu vida y sobre todo, el poder vivir tranquilo, si necesidad de que todo es caro o que tu sueño de tener tu propia vivienda es algo sumamente inalcanzable. Como ejemplo, y mirando en Idealista, un chalet de 235 metros cuadrados te puede costar menos de 200.00 euros.

Naturaleza y buena conexión

Colmenar de Oreja está rodeado de viñedos y tierras de cultivo que cambian de color con la temporada. Hay rutas para caminar, caminos para bicicleta y rincones como el Mirador de la Vereda del Cristo, desde el que se ven atardeceres que casi parecen pintados.

Y, pese a todo, Madrid está ahí al lado. Un coche o un autobús te lleva a la ciudad en menos de una hora. Así que puedes tener calma y campo, sin renunciar a la gran ciudad cuando te apetezca o en el caso de que trabajes en la capital.

La vida aquí es tranquila, pero no aislada. El pueblo cuenta con centro de salud, farmacias, supermercados y comercios que cubren las necesidades diarias. Y si un día apetece un plan más urbano, te repetimos que capital está a menos de una hora en coche o en autobús. Esta combinación de calma y conexión es lo que convence a muchos nuevos vecinos.

Con menos de 9.000 habitantes, Colmenar de Oreja es lo bastante pequeño para mantener un trato cercano, pero lo bastante grande para tener servicios. Para jóvenes que quieren empezar, familias que buscan espacio o personas que se jubilan y quieren paz sin gastar de más, este pueblo encaja.

Aquí no hace falta correr detrás del reloj, y el dinero rinde más. Lo que ofrece es sencillo y muy difícil de encontrar en la Comunidad de Madrid: viviendas asequibles, patrimonio, naturaleza, vida tranquila y la capital lo bastante cerca como para no desconectarse del todo o para que puedas estar cerca todavía.