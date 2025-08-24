Marc Márquez sigue imparable en Hungría y logra su séptimo doblete seguido con Acosta segundo

De 37 en 37… y sumando. Marc Márquez se ha coronado también en Balaton Park, escribiendo su nombre en un nuevo circuito y, sobre todo, firmando su séptimo doblete consecutivo. Tras ganar la sprint del sábado, este domingo ha vuelto a cumplir para cerrar de manera perfecta el Gran Premio de Hungría de MotoGP. Bezzecchi, que acabó tercero, fue el único que le plantó algo de cara, yendo por delante durante las 11 primeras vueltas, hasta que el de Cervera le pasó. Le terminaría adelantando también Pedro Acosta, que acompañó a Marc en el segundo escalón del podio.

Este triunfo, además, permite a Márquez darle un importante bocado a un Mundial que es cuestión de tiempo. De hecho, podría llegar ya en dos grandes premios. Su hermano Álex, segundo en la clasificación, acabó decimotercero y ya está a 175 puntos, mientras que Pecco Bagnaia –tercero en el campeonato– fue octavo. Por si fuera poco, la suerte sonríe al catalán, empeñado en hacer historia y romper todos los récords.

Después de la carrera al sprint del sábado, en la que Márquez volvió a reinar sin oposición, el catalán buscaba su séptimo doblete consecutivo. Lo hacía en Hungría, que se estrenaba en el calendario de MotoGP con este circuito de Balaton Park. Independientemente de lograrlo o no, era una oportunidad de oro de cara a resolver cuanto antes el Mundial, su principal deseo. Pecco Bagnaia, tercero en el campeonato, partía desde la decimotercera plaza, mientras que su hermano Álex, segundo, lo hacía desde la decimocuarta.

Por tanto, Marc estaba en una posición privilegiada. De nuevo, acompañado por Bezzecchi y Di Giannantonio en la primera línea de la parrilla. Tenía que tener, eso sí, mucho cuidado en la primera curva. Era importantísimo llegar en primera posición y tratar de evitar el embudo que se forma, como ya sucedió en la sprint, donde Quartararo se fue recto por el interior y estuvo a punto de llevárselo puesto.

Aprendieron los pilotos de la salida del sábado y se abrieron mucho más, haciendo que no hubiera tanta acumulación peligrosa en la horquilla. Y Marc perdió el liderato. Sin Giannantonio, que salió finalmente desde el pitlane, Bezzecchi le ganaba la posición en la salida de la primera curva. Intentaba pasarle el líder en la siguiente curva por el interior, pero llegaban a tocarse y lo aprovechaba Morbidelli para mandar al de Cervera a la tercera plaza.

Por detrás, comenzaba la remontada de Pecco Bagnaia, que ascendía a la octava plaza, mientras que Álex Márquez se iba al suelo en la primera vuelta, despejando en parte el camino de su hermano hacia el primer match point por el Mundial, pero complicándose mantener su segundo puesto. Seguía en carrera, pero muy lejos de los puntos, a los que entraría tras la caída de Aldaguer.

Márquez, también es rey en Hungría

El séptimo doblete de Marc Márquez se veía muy comprometido y, desde esas primeras curvas, se ponía como objetivo cazar tanto a Morbidelli como a Bezzecchi. El catalán no andaba muy lejos de los dos primeros y no tardaría en quitarse de encima al también piloto de Ducati, aunque de la VR46 de Rossi. Le pasaba sin excesivos problemas y sería luego Acosta quien también le superara para conseguir plaza en el podio.

Tardaría más superar a Bezzecchi. Iba muy bien el de Aprilia, que con Márquez a su rueda, consiguió aguantar un par de vueltas. Pero en la 11, antes de llegar al ecuador de la carrera, llegaba el octocampeón del mundo para superarle. Una vuelta antes se tiró a por él y no pudo, pero en esta ocasión le pasó en la primera curva y le cerró la puerta en el siguiente giro.

Entonces Márquez comenzaba a marcharse. Se iba el piloto de Ducati hacia su séptimo triunfo y ponía tierra de por medio muy rápido. De hecho, en cinco vueltas, aventajaba ya en más de dos segundos y medio a Bezzecchi. Por detrás, Acosta se acercaba cada vez más al italiano, hasta que también le atacaba.

El campeón de Moto2 en 2023 no lo dudó. Le tomó el interior a Bezzecchi y salió con una ventaja clara que le permitió colocarse en segunda posición. Había rodado muy bien durante toda la carrera el de Mazarrón, hasta alcanzar el segundo escalón del podio, que suponía su mejor registro esta temporada.