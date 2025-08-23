Marc Márquez tampoco tiene rival en la carrera al sprint de Hungría

Nuevo fin de semana, nuevo circuito, puesto que se estrenaba Balaton Park, pero lo mismo de siempre. Marc Márquez no tiene rival. En la carrera al sprint, el de Cervera salía en primera posición, con pilotos poco habituales en esos puestos de arriba acompañándole, y apenas tuvo que hacer esfuerzos para imponerse. No perdió el primer puesto en ningún momento, mostrando un dominio absoluto, como el que tiene en el campeonato del mundo.

El español había sido líder absoluto de la sesión de clasificación, sacándole tres décimas al segundo, Bezzecchi. Muy por detrás sus dos máximos rivales en este Mundial. Su hermano Álex partía desde la undécima plaza, mientras que Bagnaia era decimoquinto. Y apenas consiguieron remontar sobre el novedoso trazado de este GP de Hungría.

Quartararo fue el único que puso en peligro la victoria de Márquez en esta sprint. Fue en la primera curva, al pasarse completamente de frenada y estar a punto de arrollar al español. Partía en sexta posición el de Yamaha y aprovechó el exterior para ganar posiciones. Hizo un recto, se tocó, tuvo que esquivar la rueda trasera de Marc y acabó chocando con Bezzecchi.

Fue lo único que se asimiló un problema que tuvo un Márquez que se escapó desde el comienzo. Por detrás, Di Giannantonio y Morbidelli aguantaban el podio, aunque éste último luchaba con Luca Marini por el tercer escalón. Por detrás, Aldeguer era el primero de los españoles tras el octacampeón del mundo.

No tuvieron una buena carrera ni su hermano Álex ni su compañero Bagnaia. El pequeño de los Márquez partía en undécima posición y sólo fue capaz de ganar una posición, más allá de las dos caídas que se dieron en carrera (Quartararo y Acosta), mientras que Pecco sólo ganó los dos puestos de estos últimos, que se fueron al suelo.

De esta manera, Marc Márquez amplía su ventaja respecto a ambos en la clasificación del Mundial. Después de seis grandes premios ganando todo, la sprint del sábado y la carrera del domingo, inicia este GP de Hungría con una nueva victoria. Es su decimotercero triunfo en las sprint de los sábados, sobre 14 posibles. Sólo se le escapó en Silverstone, donde fue segundo. Le mete 10 puntos más a su hermano en el campeonato, antes de la carrera con la que finalizará el fin de semana.