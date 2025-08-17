Colosal Márquez: remontada magistral para ganar por primera vez en Austria y sumar su sexta consecutiva

Un colosal Marc Márquez ha sumado su sexta victoria consecutiva y la novena de la temporada al vencer el Gran Premio de Austria de MotoGP, que se ha disputado en el circuito ‘Red Bull Ring’ de Spielberg, por delante del también español Fermín Aldeguer y del italiano Marco Bezzecchi. Lo ha hecho, además, con una sobresaliente remontada saliendo desde la cuarta posición. El piloto español ha ganado por primera vez en su carrera en Austria, suma su sexto doblete consecutivo tras conquistar el sábado la sprint en un fin de semana mágico y cada vez está más cerca de conquistar un nuevo Mundial para el motociclismo español.

Marc Márquez tuvo que planificar a la perfección la carrera para doblegar al líder inicial de la misma y autor de la ‘pole position’, el italiano Marco Bezzecchi, camino de la que es su novena victoria en grandes premios de 2025, que le permite aumentar su ventaja en la provisional del mundial.

Su hermano Alex Márquez, segundo en la clasificación del mundial, tuvo que cumplir con una ‘vuelta larga’ de sanción que le acabó relegando a la décima posición final, mientras que el tercer clasificado, el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia se tuvo que conformar con el octavo puesto.

Una remontada colosal

Esta vez no hubo fallos en la salida y Marco Bezzecchi se puso al comando de la carrera nada más apagarse el semáforo, como tampoco los tuvo ‘Pecco’ Bagnaia, que salió segundo, mientras que Marc Márquez pudo superar a su hermano Alex, que tenía que cumplir con una ‘vuelta larga’ de sanción en la inicial, para ponerse tras el rebufo de la moto de su compañero de equipo.

La lucha entre Bagnaia y Márquez propició que Bezzecchi lograse unos metros de ventaja en las vueltas iniciales, pero en la segunda el ocho veces campeón del mundo forzó el ritmo para doblegar al italiano y marcharse en busca de Bezzecchi, que en el segundo giro hizo la primera vuelta rápida de carrera, para evitar que su ventaja fuese irrecuperable.

Alex Márquez aguantó hasta la cuarta vuelta, la última legalmente establecida, para cumplir con la sanción de ‘vuelta larga’ -sanción impuesta por tirar en la carrera de la República Checa a su compatriota Joan Mir-, que cumplió cuando era cuarto para regresar a pista en una retrasada undécima posición, desde donde estaba obligado a remontar.

Por delante, Marco Bezzecchi aguantó en cabeza de carrera, con Marc Márquez a siete décimas de segundo, mientras que por detrás de ellos el español Pedro ‘Tiburón’ Acosta se echaba encima del italiano Bagnaia en la pelea por el tercer peldaño del podio.

Bezzecchi supo aguantar la presión de Marc Márquez para mantener el liderato de la carrera, con Bagnaia aguantando igualmente la presión del dúo formado por Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, mientras que Jorge Martín, vigente campeón del mundo de MotoGP, se fue por los suelos en la curva siete, cuando era decimoquinto.

Bagnaia se equivocó en el cuarto parcial de la decimonovena vuelta y su error fue aprovechado por Acosta y Aldeguer para superarlo, mientras Marc Márquez ya estaba pegado al rebufo de Marco Bezzecchi y le intentó superar una primera vez, aunque el italiano se la devolvió casi de inmediato.

Fue en la vigésima vuelta cuando Marc Márquez volvió a apretar a Bezzecchi para superarlo y una vuelta más tarde el ocho veces campeón del mundo ya tenía medio segundo de ventaja sobre el italiano.

Márquez logra su sexta victoria consecutiva

Desde ese momento, Marc Márquez fue consolidando su sexta victoria y doblete (victoria en carrera ‘sprint’ y gran premio) consecutivo, con Marco Bezzecchi en la segunda posición, que le duró poco frente a los ataques de Fermín Aldeguer, que no tardó en superar al italiano.

Por entonces, Pedro Acosta estaba en la cuarta posición, por delante de Enea Bastianini y ‘Pecco’ Bagnaia, que error tras error tuvo que ir perdiendo posiciones, superado también por Joan Mir primero y poco después por Brad Binder para acabar en una discreta octava posición.

Marc Márquez, en cabeza de carrera, supo aguantar los envites finales de un Fermín Aldeguer que sacó lo mejor de su pilotaje de ‘debutante’ en las vueltas finales, aunque no pudo doblegar la consistencia y regularidad del ocho veces campeón del mundo, que sumó su sexta victoria consecutiva, con Marco Bezzecchi en el tercer peldaño del podio.

La cuarta posición fue para Pedro Acosta por delante de Enea Bastianini, ambos sobre sendas KTM RC 16, Joan Mir, Brad Binder, ‘Pecco’ Bagnaia, Raúl Fernández y Alex Márquez, que coparon las diez primeras posiciones de carrera.