Marc Márquez rompe todas las barreras

Marc Márquez está rompiendo todas las barreras esta temporada en MotoGP. El piloto español acaricia ya su séptimo título en la categoría reina, pese a que aún quedan nueve grandes premios. En Austria consiguió un nuevo hito, con el que consolida su dominio en la presente campaña, puesto que sumó su sexto doblete consecutivo, al ganar la sprint y la carrera. Fue, además, su primer triunfo en el Red Bull Ring.

Desde que se introdujeron las carreras al sprint en 2023, nadie había logrado ganar seis grandes premios seguidos en su totalidad, con las carreras del sábado y del domingo. Hasta que Márquez lo ha conseguido este fin de semana. Su triunfo en Austria se suma a los que ya se había embolsado en Aragón, Italia, Países Bajos, Alemania y República Checa.

En ellos, Márquez ha logrado la totalidad de los puntos, los 37 que se pueden lograr como máximo en cada gran premio. Algo que le permite estar al frente de la clasificación del Mundial y tener una sólida ventaja respecto al segundo, su hermano Alex, al que saca ya 142 puntos. De hecho, Marc únicamente no ha ganado esta temporada en cinco ocasiones.

En la carrera del GP de Las Américas se retiró, en la de Jerez acabó duodécimo, en Francia fue segundo y en Gran Bretaña finalizó segundo en la sprint y tercero en la carrera. En el resto, no ha tenido rival. Sin embargo, no se puede decir que estemos ante el mejor Márquez de siempre, puesto que en 2014 ganó 10 carreras consecutivas, aunque entonces no existían las carreras de los sábados.

Aquella temporada, en la que logró su segundo campeonato del mundo de MotoGP, Márquez consiguió ganar 13 de las 18 carreras. Se llevó las primeras 10, hasta que cortó la racha en Brno, acabando cuarto. Tampoco ganó en San Marino –15º–, Aragón –13–, Japón –2º– y Australia, donde se retiró. Acabó aventajando a Rossi en 67 puntos.

Márquez vuelve a ser Márquez

Esta temporada, Márquez quiere parecerse a aquel motociclista que dominó con mano de hierro hasta 2019 en la categoría reina. Y, por el momento, lo está consiguiendo. Fue entonces cuando comenzaron sus problemas en el húmero de su brazo derecho. Tras varias operaciones, el de Cervera vuelve a mandar sobre las pistas. Lo hace con Ducati, con quien ha vuelto a volar para poner rumbo a su séptimo Mundial de MotoGP, a los que habría que sumar los conseguidos en Moto2 y Moto3.

Además, ha conseguido ganar por primera vez en uno de los pocos circuitos que se le resiste. El catalán se ha impuesto en Austria y ya sólo hay tres circuitos en los que no ha ganado. El de Ducati no ha conseguido triunfos todavía en Portimao, Indonesia ni en el nuevo Gran Premio de Hungría, que se estrena este curso y será el próximo que se celebre.