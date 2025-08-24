Cinco actores de Puy du Fou hospitalizados tras volcar un coche de atrezo durante un espectáculo

Cinco actores del parque temático de Puy du Fou han resultado heridos y han tenido que ser hospitalizados tras sufrir un aparatoso accidente durante uno de los espectáculos nocturnos del recinto toledano.

El accidente tuvo lugar exactamente a las 23:48 horas de la noche, cuando el vehículo de atrezo en el que viajaban los cinco intérpretes volcó de manera inesperada durante la función. Los heridos son cuatro mujeres, dos de 26 años, otra de 27 y una cuarta de 36 años, y un hombre de 32 años.

Inmediatamente después del siniestro, los servicios de emergencia del 112 de Castilla-La Mancha se desplazaron hasta el lugar de los hechos y una UVI móvil se encargó de prestar los primeros auxilios a los cinco empleados accidentados en el mismo parque.

Posteriormente, los heridos fueron evacuados en dos ambulancias de soporte vital básico hasta el Hospital Universitario de Toledo, donde fueron ingresados para recibir la atención médica necesaria. Por el momento, no se ha facilitado información sobre el estado de salud de los afectados ni la gravedad de las lesiones sufridas.

Al lugar del accidente también acudieron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Toledo para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el vuelco del vehículo escénico. Los agentes se han hecho cargo de las primeras diligencias para determinar si se trata de un fallo mecánico, humano o de las medidas de seguridad.

Puy du Fou es conocido por sus elaboradas representaciones históricas que incluyen caballos, carros de combate y diversos elementos de atrezo que requieren de estrictos protocolos de seguridad.

El parque temático, inaugurado en España en 2019 y ubicado en El Greco (Toledo), no ha emitido por el momento ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.