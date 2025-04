OKDIARIO ha tenido acceso al contenido de la declaración que la ex consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, prestó este viernes ante la magistrada que investiga la gestión de la DANA que asoló Valencia el pasado otoño. Según ha podido saber este diario, Pradas desmontó ante la juez la versión oficial del Gobierno señalando directamente a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como principales responsables por «negligencia» y «ausencia» en momentos críticos de la tragedia.

En un testimonio que hasta ahora no había visto la luz, la ex consellera acusó frontalmente al organismo de cuenca por no alertar sobre la crecida y el desbordamiento del barranco del Poyo, pese a ser miembro del grupo de seguimiento del riesgo y del Comité Asesor en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

La declaración de Pradas desmonta la versión oficial sobre la comunicación durante las horas críticas de la catástrofe. Según relató ante la juez, el correo electrónico que avisaba de la impresionante crecida del barranco del Poyo (1.686 metros cúbicos por segundo) llegó a una cuenta general del 112 a las 18:43 horas, «cuando la riada ya había acontecido», y no fue comunicado verbalmente en el CECOPI por ningún representante de la CHJ.

La ex consellera explicó que dicho correo unía «tres avisos en uno», ya que indicaba primera, segunda y tercera alerta de caudal simultáneamente, evidenciando la gravedad de un retraso que resultó fatal.

Otro de los momentos más tensos de su declaración, según ha podido confirmar OKDIARIO, fue cuando Pradas detalló cómo la CHJ tampoco había alertado del desbordamiento del río Magro a su paso por Utiel a mediodía, enterándose de esta situación «directamente por el alcalde» de la localidad.

Respecto a la presa de Forata, Pradas describió una escalada de alertas contradictorias: «La CHJ primero avisó de que la presa podía tener problemas y vertidos en 13 horas (a las 18h), a las 19h informa verbalmente que en 2 horas puede colapsar, y el secretario de estado a las 20h en su llamada no le garantiza que la presa vaya a aguantar», expuso ante la magistrada.

«AEMET falló estrepitosamente»

La ex responsable de Emergencias también apuntó a la Agencia Estatal de Meteorología, manifestando que «AEMET falló estrepitosamente», ya que pronosticó precipitaciones de «150-180 litros» cuando en algunos puntos se registraron «700 y 800 litros», e insistió en que «jamás» recibieron aviso de que pudieran caer semejantes cantidades.

Uno de los aspectos más relevantes de su declaración afecta directamente al reparto de responsabilidades. Pradas aseguró ante la juez que hablar de «mando único» es «un error», ya que es un término eliminado por la actual Ley 17/2015 de Protección Civil, que sustituyó a la de 1985.

La ex consellera citó la «Guía de organización operativa estatal para la respuesta inmediata ante emergencias de Protección Civil», donde se establece que el Comité de dirección debe estar formado por representantes tanto de la Administración General del Estado como de la Comunidad Autónoma, configurando «una dirección única, colegiada y coordinada».

Pradas no escatimó críticas al Gobierno central en su declaración. Según ha podido saber OKDIARIO, manifestó que el Ejecutivo podía «activar el nivel 3 de emergencia o la emergencia nacional sin necesidad de que lo pidiese la comunidad autónoma», recordando que la DANA afectó también a Castilla-La Mancha y Andalucía. También reprochó que la directora general de Protección Civil del Gobierno «no le llamó ni se interesó», y que ese mismo día «se fue a Brasil» la directora estatal de Protección Civil, la socialista Virginia Barcones.

Respecto al polémico ES-Alert, la ex consellera defendió su actuación asegurando que no fue «tardío ni erróneo», sino que se envió cuando fue propuesto por el técnico competente para avisar de la posible rotura de la presa de Forata. Además, señaló que el Gobierno podía utilizar este sistema «en todo el territorio nacional», pero «ni lo propuso ni lo hizo».

Finalmente, Pradas apuntó a la falta de inversiones en infraestructuras como factor determinante en la magnitud de la catástrofe. Según declaró, «si se hubiesen ejecutado las obras del barranco del Poyo o del de Saleta, el impacto de las barrancadas se hubiese minimizado», haciendo referencia a lo manifestado previamente por expertos en el Senado.