Incendios en España, en directo: última hora de los focos activos y estado de las carreteras hoy en tiempo real

La oleada de incendios forestales continúa azotando con fuerza España, afectando especialmente a Galicia, Extremadura y Castilla y León. La falta de medios adecuados y las temperaturas extremas de la ola de calor están complicando aún más los trabajos de extinción. Hasta el momento hay más de 40 incendios activos, se han quemado más de 150.000 hectáreas, este mes de agosto con miles de afectados y varias víctimas mortales.

La situación se complica también en las carreteras españolas, donde numerosas vías han sufrido cortes y cierres debido a los incendios. El avance del fuego está interrumpiendo la circulación ferroviaria, lo que está generando serios trastornos en los trayectos de millones de españoles durante este mes de agosto.

Última hora de los incendios en España

Sigue en directo en OKDIARIO la última hora de los incendios activos en España, todos los cortes en las carreteras del país, situación de la línea ferroviaria, el estado de los evacuados, los heridos y el balance de víctimas.

Mapa de incendios forestales en España

España está ardiendo de norte a sur y los focos continúan descontrolados, arrasando con todo lo que pilla a su paso. Uno de los incendios más virulentos es el de Zamora y el de la provincia de Orense, aunque también preocupa el estado de los incendios en la provincia de Cáceres, que amenaza ya con llegar a Castilla y León.

Incendios en Castilla y León

Castilla y León lleva ya más de una semana luchando contra los incendios. En total hay 40 activos de los cuales 24 siguen sin controlar, aunque son 11 los que preocupan más a las autoridades porque están calificados como grado 2 de gravedad potencial. A continuación te detallamos la lista de los incendios activos hoy en Castilla y León:

Fasgar (León)

Anllares del Sil (León)

Llamas de Cabrera (León)

Yeres (León)

Paradiña (León)

Barniedo de la Reina (León)

Castromil (Zamora)

Almanza (León)

Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

Orallo (León)

La Uña (León)

Resoba (Palencia)

Puercas (Zamora)

La Alberca (Salamanca)

Posada de Valdeón (León)

El Payo (León)

Gestoso (León)

El Herradón (Ávila)

Mahíde (Zamora)

Incendios en Galicia

Los incendios siguen avanzando sin control en la provincia de Orense aunque ya también afectan a Lugo. En total siguen activos nueve incendios en toda la comunidad de Galicia, donde ya han arrasado más de 60.000 hectáreas de terreno según los últimos datos oficiales.

Incendios en Extremadura

El incendio de Jarilla sigue arrasando todo a su paso y ya ha quemado un total de 11.000 hectáreas. Según informan las autoridades a estas horas sigue «desbocado y activo» y ha obligado a desalojar casas cercanas en los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas.

Sigue en directo en OKDIARIO la última hora de los incendios activos, todos los cortes de carreteras, la situación de la línea ferroviaria, el estado de los afectados, los heridos y el balance de víctimas.