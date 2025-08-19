El mercado no avanza, pero el tiempo sí

Si uno se acostumbra a apurar los plazos del mercado con la esperanza de acceder a gangas o abaratar los precios de sus objetivos, en caso de haberlos, debe esperar que los demás hagan lo mismo. En el caso que nos es más próximo, alguien aguarda que Maffeo y Larin valgan menos y el todopoderoso agente Mendes caliente el motor de su avión privado para que su representado Samu Costa no se deprecie deshojando la margarita entre la Premier o Arabia.

No entraremos en el hipotético escenario en el que, después de haberlos apartado, Jagoba Arrasate se vea en la necesidad u obligación de recuperar para la causa al lateral y al delantero, sobre todo después de certificar las evidentes carencias en las demarcaciones que ambos ocupaban. El entrenador parece una persona tan legal que jamás llegaremos a saber si ejerce alguna influencia o en qué medida lo hace a la hora de decidir a los transferibles. No lo dirá. Mucho menos si, por razón de coste u opinión, el club le ha negado una propuesta o le ha impuesto otras.

Los hechos concretos son que se ha marchado un portero, Greif, sustituido por un chaval de 21 años cuyo rendimiento es una incógnita subyacente bajo las rogativas para que no se lesione Leo Román. Que ha salido un central, Copete, relevado por otro que, en principio, mejora el nivel, Kombulla. La baja intrascendente de Van de Heyden contribuye al pago por el fichaje de Pablo Torre. Pero si el técnico de Berriatua ha pedido por enésima vez extremos y lo que se le ofrece son jóvenes de incierto futuro y dudoso presente además de pretender que Mateu Morey y Muriqi tengan que ser titulares por prescripción del director de fútbol, Pablo Ortells, nos tememos que los 20 millones por la venta del portugués, aun sin confirmar, acaben en esa caja de reserva que en enero nunca se abre.

El mercado no apremia; pero el tiempo, sí. Dejaremos para otro día la incoherencia de conceder hasta tres meses para la compraventa de futbolistas, pues aunque los contratos se fijan hasta el 30 de junio, todas las competiciones, salvo el play off de Segunda, terminan a finales de mayo.