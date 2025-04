Varias acusaciones de afectados por la DANA pedirán a la juez Nuria Ruiz Tobarra la imputación de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en el caso en el que se investiga la riada del 29 de octubre de 2024, después de que esta confesara ante la magistrada que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó del barranco del Poyo.

Una acusación ha solicitado a la juez Ruiz Tobarra la imputación de Bernabé, pero la magistrada, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, ha respondido que deben pedirlo por escrito. Según ha podido saber este medio, al menos otra acusación se añade a la petición, con lo que serían dos las solicitantes para que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que declara este lunes como testigo en el caso de la DANA, sea imputada.

Hasta el momento los dos únicos investigados por la DANA son Salomé Pradas, ex consellera del Gobierno de Carlos Mazón, y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, también miembro del Ejecutivo regional. En el caso de Argüeso, el fiscal ha solicitado que se retire su imputación en un escrito correspondiente en este caso no a la juez sino al recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Valencia.

Las manifestaciones de Pilar Bernabé en su citación en calidad de testigo ante la juez de la DANA desprenden que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó de la situación del barranco del Poyo el día de la DANA, cuando fue este lugar el que se desbordó provocando la catástrofe que acabó con cientos de muertos en la Comunidad Valenciana en Octubre.

La declaración de Pilar Bernabé

Bernabé ha respondido al fiscal, muy incisivo en este aspecto clave de los hechos, en su declaración en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Las manifestaciones de la delegada del Gobierno a respuesta a preguntas del fiscal refrendan lo mantenido por la Generalitat Valenciana, confirmando que la información que se recibió por parte del presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Polo, fue sobre la presa de Forata. Además, también ha deslizado que todo el recuerdo que tiene de lo que se habló en la reunión mantenida en el CECOPI fue acerca de la presa.

Hay que recordar que los responsables de la Generalitat Valenciana han repetido por activa y por pasiva que esa reunión del CECOPI se produjo por el riesgo inminente de rotura de la presa de Forata. Sobre el barranco del Poyo, clave en la catástrofe, nadie les informó. Las manifestaciones de Bernabé ratifican esa versión de los hechos.

Bernabé también ha relatado que fue la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, la que le advirtió sobre la gravedad de la situación, con un llamamiento en el que se alertaba de que la gente estaba ahogándose en la localidad valenciana. Por eso, Pilar Bernabé pidió al Centro de Coordinación de Emergencias que el mensaje de alerta no fuera sólo para las zonas afectadas por la presa de Forata, sino para toda la provincia.