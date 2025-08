La moneda que todo el mundo está buscando porque es oro puro: pagan por ella 500 veces su valor y te soluciona las vacaciones

Las monedas son algo que usamos casi a diario. Puede que el uso de efectivo haya decrecido para muchas personas, pero lo cierto es que todavía pagamos un café o un barra de pan con esa moneda de euro o de dos euros que llevamos en el bolsillo. Sin embargo, debemos estar atentos porque precisamente una moneda de dos euros es ahora la protagonista para los amantes de la numismática ya que podría multiplicar su valor por 500.

Pero no se trata de una moneda que haya sido acuñada en España o que tenga algún monumento de nuestro país. Esta moneda de dos euros que puede valer 500 veces más pertenece a Chipre lo que ya de por sí, hace que sea particular. Pero además, se trata de una moneda que fue emitida en una edición conmemorativa que celebraba el 20º aniversario en la Unión Europea. El valor original de esta moneda especial fue de 20 euros, pero hay algunas personas capaces de llegar a pagar hasta 1.000 euros por ella. El motivo es que por lo visto la cantidad es limitada por lo que se hace urgente mirar monederos y bolsillos, no vaya a ser que la tengas, y que con ello, te cambien las vacaciones.

La moneda que multiplica su valor por 500

No podemos decir que esta moneda de 2 euros chipriota tenga una fabricación con materiales nada habituales, o que guarde una historia envuelta en misterio. En su caso, es objeto de deseo debido a que cuando el Banco Central de Chipre la lanzó, sólo 7.000 unidades fueron puestas en circulación.

Algo que es bastante raro por lo que la demanda de dicha moneda está disparada entre los coleccionistas. De hecho, aunque fue emitida hace poco (en noviembre del año pasado), su valor no ha dejado de multiplicarse desde entonces llegando a los 1.000 euros que muchos pagan por ella hoy en día. Y ojo, que el precio podría seguir subiendo a medida que pasen los meses y los ejemplares se vayan quedando en vitrinas privadas o manos de inversores.

No es la primera vez que ocurre algo así. Ya pasó con una moneda conmemorativa del Principado de Mónaco, cuya tirada fue de 15.000 unidades (más del doble que la de Chipre) y aun así se agotó en tiempo récord. Esta fiebre por lo exclusivo no es nueva, pero en el caso chipriota, ha pillado a muchos por sorpresa. ¿El resultado? Una especie de caza del tesoro que muchos no se quieren perder

Un diseño simbólico que enamora a los coleccionistas

Pero más allá de su escasez, el diseño es algo que también hace que sobresalga sobre las demás. Lo primero de todo es que al darle la vuelta aparece grabado un globo terráqueo, que por lo visto representa la importancia geopolítica de Chipre en la región del Mediterráneo. Y junto al globo está la silueta de la isla y el edificio del Parlamento Europeo de Estrasburgo.

Además, cuenta con una inscripción en griego que rodea la escena y otro dato curioso, es que aunque la firma es del Banco Central de Chipre, la moneda fue acuñada en Grecia, ya que el país carece de infraestructura propia para este tipo de emisiones. Un detalle técnico que a los coleccionistas les encanta, porque le añade aún más singularidad.

Este equilibrio entre lo simbólico, lo institucional y lo emocional es lo que convierte a esta moneda en un objeto deseado. Porque para un amante de la numismática, no se trata de dinero sin más. Es algo que tiene que ver con la particularidad y también, con la historia. Un recuerdo de dos décadas en la Unión Europea. Y eso, en un objeto de 2 euros, tiene un valor difícil de medir.

Cómo conseguirla sin que te tomen el pelo

Si tras leer lo que te hemos explicado decides ir a por ella, debes tener cuidado. Son muchas las personas que la quieren por lo que es fácil que acabemos comprando una que no sea real o que acabemos siendo estafados.

En primer lugar, tienes que saber que el precio oficial es de 20 euros. Ese es el coste de emisión, y cualquier cifra superior debe estar bien justificada. Si alguien te pide 200, 500 o 1.000 euros, asegúrate de que la moneda es auténtica y de que además cuente con algún tipo de documentación o número de serie que lo acredite. No estará de más que te fijes en el detalle del globo terráqueo que te hemos mencionado, si no está o si tampoco sale la silueta de Chipre y el Parlamento Europeo, algo falla.

Y un último consejo. Los expertos siempre recomiendan que comparemos precios en distintas plataformas. La reventa en este tipo de artículos se mueve rápido y los márgenes pueden ser enormes entre una web y otra. Y en el caso que de no estés seguro del todo, acude a un foro de numismática o consulta con algún experto.