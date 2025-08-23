Éste es el truco infalible que utiliza una comunidad de vecinos para desalojar a los okupas: lo han logrado

En un mundo donde la seguridad de nuestros hogares se ha vuelto más importante que nunca, las comunidades de vecinos están encontrando formas creativas de proteger sus espacios.

En este contexto, un truco ha cobrado relevancia, logrando que una comunidad de vecinos desaloje con éxito a los okupas que han invadido sus propiedades. Este método, que combina ingenio y trabajo en equipo, se ha convertido en una herramienta poderosa para restablecer la paz y la tranquilidad en el vecindario. ¿Quieres saber de cuál se trata?

Así han desalojado a unos okupas una comunidad de vecinos

En España es necesario presentar una denuncia policial cuando te enteres de que hay okupas. También hay que dar parte al seguro y no te puedes tomar la justicia por tu mano porque alargarás innecesariamente el proceso de desokupación. Necesitarás una sentencia que permita desalojarlos.

Desde 2018 existe un procedimiento verbal especial para agilizar estos desalojos: el desahucio express contra okupas. No obstante, ante la demora de los plazos hay vecinos que se las han ingeniado para echarlos. El presidente de la Asociación Vecinal de A Zapateira (A Coruña), José Manuel Sánchez Albornoz, relató en Mediodía en COPE cómo afrontaban en su barrio los intentos de okupación.

En esta zona, los vecinos se han organizado para vigilar lo que ocurre en sus calles. «Vimos que había un problema con la seguridad y la ocupación. Nos organizamos con un grupo de WhatsApp y ya estamos 300 vecinos. Ante cualquier sospecha nos avisamos, llamamos a las fuerzas de seguridad y estamos atentos todos de cualquier movimiento que pueda ver en la zona», añade.

Estos vecinos también se han manifestado en múltiples ocasiones para ejercer presión contra los okupas. «La única manera era organizarse y entonces hemos visto que la presión es lo único que les vale. Porque al final ellos no quieren ni problemas con los vecinos y ni que les acosemos», informa.

Por último, releva el truco que emplean para echarlos. «Lo que hemos hecho en otras ocasiones es una concentración con silbatos alrededor para molestarles y hacerles ver que no íbamos a parar hasta que se fuesen», afirma. De momento, a estos vecinos gallegos les ha funcionado esta técnica empleada.

Esta comunidad ha demostrado que la colaboración puede hacer una gran diferencia. Los vecinos han aprendido a organizarse, comunicarse y actuar de manera estratégica para recuperar el control de su vecindario.

¿Es la okupación un problema real para los vecinos? Esto dice la OCU

La OCU ha realizado una encuesta y ha sacado las siguientes conclusiones. El 38% de los españoles, según esta encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios, considera que la okupación de viviendas «no es un problema».

No obstante, un 54% sí que ve a este tema como un problema. De esta última cifra, el 34% de los encuestados lo consideran un problema «bastante o muy importante», mientras que el 20% restante cree que es un problema, pero «no muy importante». Por su parte, hay un 8% de los entrevistados que no tienen una opinión al respecto. Y tú, ¿qué opinas?