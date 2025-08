El plato preparado de Mercadona que nadie esperaba y que te va a salvar la vida: para chuparse los dedos

Estamos en pleno verano y lo más seguro que de vacaciones, por lo que para nada te apetecerá ponerte a cocinar. Pero eso no quiere decir que tengas que comer mal, o que te limites al gazpacho ya embotellado o una ensalada sin más. Mercadona vuelve a sorprendernos, y esta vez lo hace con el plato preparado que está para chuparse los dedos, nadie esperaba y que te va a salvar la vida

Hablamos de un producto que en cuanto lo veas en tu Mercadona más cercano, vas a querer probarlo porque además, sólo cuesta 1,30 euros. Se trata de la Pasta tiburón Mac & Cheese Hacendado con salsa de queso. Un plato preparado que, sin exagerar, podría sacarte del apuro y además hacer que disfrutes de verdad. Porque no se trata sólo de que sea rápido y barato, es que está buenísimo. ¿Quién iba a pensar que una mezcla tan simple como pasta y queso podía dar un resultado tan sabroso en apenas diez minutos? No es un plato gourmet, no lo pretende, pero cumple con creces lo que promete en cuanto a sabor y comodidad. ¿Quieres saber qué es exactamente y cómo se prepara? Toma nota, que te lo contamos todo a continuación.

El plato preparado de Mercadona que nadie esperaba

El paquete de este nuevo plato preparado de Mercadona, basado en los famosos Mac & Cheese, es de 190 gramos y está completamente deshidratado, así que cuando lo abres, lo que ves es pasta seca con polvo de salsa de queso de modo que puede que te sorprenda. Sin embargo, lo bueno viene cuando sigues las instrucciones y dejas que el calor haga su magia. La mezcla lleva un 68 % de pasta de sémola de trigo duro con forma de tiburón y un 32 % de una salsa de queso en polvo bastante lograda. Esta combinación, al hidratarse, se convierte en un plato cremoso, con el punto justo de sal, y una textura que sorprende por su consistencia.

Además, se nota que Mercadona ha pensado en los alérgenos: el envase advierte que puede contener trazas de apio, soja, huevo, mostaza, crustáceos y moluscos, lo cual siempre se agradece para quienes necesitan esta información. Y por si te lo preguntas, no, no es picante ni fuerte. Tiene ese sabor suave y adictivo que hace que te lo acabes entero sin darte cuenta.

Cómo preparar este plato de pasta

Una de las cosas que más se agradecen en este tipo de productos es que no exijan habilidades culinarias. Aquí tienes dos formas de prepararlo: al fuego o al microondas. Si eliges la opción tradicional, solo necesitas 500 ml de agua, que llevas a ebullición, y luego añades el contenido del sobre. Se cocina a fuego medio sin tapa durante 9 a 11 minutos, removiendo de vez en cuando. Cuando el agua se haya absorbido casi del todo, está listo. Fácil, ¿no?

¿Prefieres el microondas? Pues aún más cómodo: mezclas 450 ml de agua con el contenido del sobre en un recipiente apto, cocinas entre 9 y 11 minutos y remueves bien. Nada de complicaciones, sin ensuciar cacerolas ni tener que colar nada. Es el típico plato que puedes dejar haciendo mientras recoges la casa o te duchas después de un día de playa.

Niveles nutricionales

Por cada 100 gramos de producto preparado (es decir, ya cocinado con el agua), aporta 379 kcal, 8,2 g de grasas, 62 g de hidratos de carbono y 13,4 g de proteínas. Bastante equilibrado si lo tomas como plato único. Y además, te deja saciado sin sensación de pesadez, que no es poco.

Tiene 1,9 g de fibra por cada 100 gramos y solo 2,34 g de sal, una cantidad dentro de lo razonable para un plato preparado. Si estás cuidando tu alimentación, puedes complementar esta pasta con una ensalada verde o unas verduras a la plancha, y tienes una comida completa y sabrosa en menos de quince minutos.

Por todo lo mencionado, este nuevo plato preparado de Mercadona se ha convertido en el más buscado del verano y además, es viral también en las redes sociales. Lo que sacas claro es que no se trata tan sólo de una pasta con queso. Es una solución inteligente, práctica y sabrosa para las prisas del día a día o para no tener que estar pensando en menús si lo que deseas es disfrutar de las vacaciones. Un plato que no engaña ya que el Mac & Cheese de Mercadona no pretende ser gourmet, pero cumple con lo que muchos necesitamos: rapidez, sabor y precio justo. Y lo hace con un resultado que de verdad sorprende. No por nada cada vez más personas lo están incluyendo en su lista de imprescindibles y seguro que tú acabarás sucumbiendo también a su sabor.

Y si todavía no lo has probado, no esperes más. Quizá descubras, como otros muchos ya han hecho, que lo sencillo, cuando está bien hecho, puede ser todo un acierto.