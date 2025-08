Soy dermatólogo y éste es el peligro de ponerte perfume en el cuello: jamás lo hagas en verano

Fact checked

Ponerse perfume en el cuello es algo que todos hacemos sin pensarlo. De hecho, seguro que cuando te perfumas antes de salir de casa, te echas un par de pulverizaciones en las muñecas y como no, las del cuello. Pero, ¿y si en verano ese hábito tan común nos estuviera jugando una mala pasada? No por drama ni alarmismo, sino porque hay algo que poca gente se plantea y de lo que ha alertado un dermatólogo.

Desde hace un tiempo circula una teoría bastante extendida, sobre todo en las las redes sociales, que dice que echarse perfume en el cuello puede afectar a la tiroides. Por lo visto se cree que algunos componentes del perfume podrían penetrar en la piel y llegar directamente a este órgano. Sin embargo, antes de entrar en pánico, conviene escuchar la voz de los expertos como el dermatólogo Alex Docampo, que desde su cuenta de TikTok, ha querido a desmentir esta idea. Según ha explicado en un vídeo que ya se ha hecho viral, lo de la tiroides no tiene base científica. La piel no es tan permeable como para que un perfume atraviese capas y llegue hasta esa glándula. Pero eso no significa que no haya que tener cuidado. Porque, aunque la tiroides no corra peligro, tu piel sí puede sufrir si te perfumas en ciertas zonas justo antes de exponerte al sol.

El auténtico peligro que tiene ponerse perfume en el cuello

Lo de la tiroides es, según palabras del propio Docampo, son «rumores sin fundamento» ya que añade que si el perfume pudiera llegar hasta órganos internos con sólo aplicarlo sobre la piel, estaríamos en problemas constantes cada vez que usamos un cosmético. Afortunadamente, no es así. La piel está diseñada para protegernos, no para dejar pasar sustancias químicas como si nada.

Pero el tema no acaba ahí. Porque aunque ese rumor no tenga ni pies ni cabeza, lo cierto es que usar perfume en el cuello durante los meses de más sol sí puede traer consecuencias reales. La clave está en un fenómeno que no siempre tenemos presente: la fotosensibilidad. Algunos ingredientes de los perfumes, al entrar en contacto con los rayos UV, pueden desencadenar reacciones cutáneas. Irritaciones, manchas oscuras que luego cuesta quitar o incluso quemaduras leves.

Piénsalo así: aplicarte perfume en el cuello y salir a la calle un día de julio es como invitar al sol a hacer de las suyas en una zona muy delicada. Los alcoholes, las esencias cítricas o algunos fijadores de las fragancias no están hechos para aguantar un baño de luz solar directo. Y el problema no siempre aparece al momento. A veces los efectos llegan días después, cuando ya ni recuerdas por qué esa zona del cuello está tan sensible o manchada.

¿Y si uso un perfume natural?

Aquí es donde muchas personas creen haber encontrado una solución mágica: cambiar los perfumes convencionales por versiones que sean naturales u orgánicas. Y aunque en principio pueden parecer una mejor opción, la realidad es un poco más compleja. Natural no siempre es sinónimo de seguro, ni mucho menos.

De hecho, algunos aceites esenciales, como los de bergamota, limón o lavanda, también son fotosensibles. Esto quiere decir que pueden causar los mismos problemas que los perfumes con base de alcohol o compuestos sintéticos. Así que si pensabas que por cambiar de frasco te ibas a librar del problema… cuidado. La clave, como señala Docampo, no está en si el perfume es natural o químico, sino en saber qué lleva y cómo reacciona con el sol.

Leer las etiquetas, entender los ingredientes y aplicarse el perfume con cabeza es fundamental. Porque incluso los productos más limpios o eco pueden provocar manchas o irritaciones si se usan sin precaución. Así que antes de dejarte llevar por el marketing verde, investiga un poco más allá del envoltorio.

En resumen puede estar tranquilo ya que el perfume no daña tu tiroides. Esa idea no tiene base científica y sólo ha generado ruido innecesario. Pero eso no significa que podamos usar fragancias sin cuidado, sobre todo en verano. El cuello, tan expuesto al sol, no es el mejor sitio para aplicarse perfume cuando las temperaturas suben y el sol aprieta.

El verdadero riesgo está en las reacciones químicas que pueden producir ciertos ingredientes en contacto con la luz solar. Y esas reacciones no son ninguna tontería: pueden dejar manchas duraderas, causar picor, o incluso acelerar el envejecimiento de la piel. Así que, la próxima vez que vayas a perfumarte antes de salir, piensa bien dónde aplicas tu perfume.