Conciertos de las Fiestas de San Cayetano 2025: cuándo son, artistas y horarios

Con el arranque del mes de agosto, Madrid se viste de fiestas dado que se celebra en este mes algunas de sus fiestas populares más esperadas. De hecho, ya en la primera semana del mes vamos a poder disfrutar de las Fiestas de San Cayetano 2025, en honor a San Cayetano de Thiene. Además se trata de las primeras fiestas que celebra en verano el distrito de Madrid Centro, en concreto en el barrio de Embajadores, ya que luego vendrán las de la Paloma y las de San Lorenzo. Pero ahora nos centramos en las de San Cayetano, y en concreto en sus conciertos, quiénes actúan, dónde se celebran y si cuesta algo la entrada.

Este 2025, las fiestas de San Cayetano se celebrarán del 5 al 8 de agosto, y como no podría ser de otra manera, el cartel de conciertos está cargado de propuestas para todos los gustos, ya que tenemos la clásica zarzuela , pero también mucho pop y no pueden faltar además sesiones DJ que harán vibrar la noche madrileña. Así no te puedes perder nada de lo que ahora te contamos ya que tanto si eres de los que te sabes todas las letras de Azúcar Moreno como si prefieres descubrir a artistas emergentes, este año vas a vivir las mejores fiestas. Actuaciones en los principales escenarios de Embajadores y además sin la necesidad de tener que pagar una entrada.

Cartel de conciertos de San Cayetano 2025, ¿Quién actúa y en qué fechas?

El programa musical de las Fiestas de San Cayetano 2025 apuesta, un año más, por ofrecer, y nunca mejor dicho, música para todos los gustos. Así, los conciertos de San Lorenzo arrancan el martes 5 de agosto con la actuación de Antón Cortés en la Plaza General Vara del Rey a las 23:00 horas, precedido de la verbena «¡Ay San Cayetano de mi corazón!» y seguido de una sesión del DJ Tama..

También programado para el 5 de agosto, y en la Calle Ribera de Curtidores, podremos disfrutar del concierto de Dani Mata a las 22:00 horas seguido de la actuación DJ Lady Tupé una hora más tarde.

Y entre los conciertos más esperados del resto de la semana destaca la actuación de Anabel Lee x Mahou el miércoles 6 de agosto, también en la Plaza General Vara del Rey, a las 23:00 horas. El jueves 7 de agosto, el protagonista será Juan Salazar, quien subirá al escenario a las 23:00 horas, tras una jornada donde tampoco faltará la zarzuela ni la música electrónica. Y como colofón de estas fiestas de San Cayetano, el viernes 8 de agosto, Azúcar Moreno pondrá a todo el barrio a bailar a partir de las 23:00 horas. Un actuación que es la mejor de todas para cerrar con fuerza cuatro días intensos de fiesta.

Horarios y escenarios de los conciertos

Para no perderte nada en estas fiestas, aquí va un resumen breve con los escenarios principales y sus horarios aproximados. Porque cuando sabes dónde y cuándo, disfrutas el doble.

Plaza General Vara del Rey. De 19:00 a 00:30 . Escenario principal con los conciertos más potentes: Antón Cortés (5 ago, 23:00), Anabel Lee x Mahou (6 ago, 23:00), Juan Salazar (7 ago, 23:00), y Azúcar Moreno (8 ago, 23:00). Verbena castiza, zarzuela y DJs cada noche.

De . Escenario principal con los conciertos más potentes: Antón Cortés (5 ago, 23:00), Anabel Lee x Mahou (6 ago, 23:00), Juan Salazar (7 ago, 23:00), y Azúcar Moreno (8 ago, 23:00). Verbena castiza, zarzuela y DJs cada noche. Calle Ribera de Curtidores. De 20:00 a 00:30 . Conciertos de artistas emergentes como Dani Mata (5 ago, 22:00), Lorca (6 ago, 22:00) o La madre del topo (8 ago, 22:30). DJs después de cada concierto.

De . Conciertos de artistas emergentes como Dani Mata (5 ago, 22:00), Lorca (6 ago, 22:00) o La madre del topo (8 ago, 22:30). DJs después de cada concierto. Plaza Cascorro. Actividades desde las 19:00 . Talleres de DJ, charanga (7 ago, 13:00) y ambiente relajado. Ideal para pasar la tarde o tomar el aperitivo vecinal.

Actividades desde las . Talleres de DJ, charanga (7 ago, 13:00) y ambiente relajado. Ideal para pasar la tarde o tomar el aperitivo vecinal. Calle del Oso. Desde las 19:30. Música castiza, limonada gratuita y el ambiente más tradicional.

¿Son gratuitos los conciertos de las Fiestas?

Como puedes comprobar, la programación de los conciertos de las Fiestas de San Cayetano está pensada para que el barrio no pierda el pulso durante cuatro largos días y lo mejor de todo es que todos ellos son completamente gratuitos.

Los conciertos de las fiestas de San Cayetano, como ya sabes, se reparten entre varios escenarios clave: la Plaza General Vara del Rey, la Calle Ribera de Curtidores, la Plaza Cascorro y la emblemática Calle del Oso, de modo que si quieres acercarte hasta estas fiestas lo mejor es que lo hagas en transporte público.

Para ello, tienes todas estas combinaciones:

Metro : las estaciones más cercanas son La Latina (L5), Lavapiés (L3), Tirso de Molina (L1) y Embajadores (L3 y Cercanías). Desde cualquiera puedes llegar andando en menos de 10 minutos.

: las estaciones más cercanas son La Latina (L5), Lavapiés (L3), Tirso de Molina (L1) y Embajadores (L3 y Cercanías). Desde cualquiera puedes llegar andando en menos de 10 minutos. Cercanías : si vienes desde fuera de Madrid, puedes bajarte en Embajadores (líneas C5 y C10).

: si vienes desde fuera de Madrid, puedes bajarte en Embajadores (líneas C5 y C10). Autobús : las líneas 17, 18, 23, 35, 60 y M1 te dejan en las inmediaciones.

: las líneas 17, 18, 23, 35, 60 y M1 te dejan en las inmediaciones. A pie o en bici: si ya estás por el centro, es una buena opción. Además, hay varias estaciones de BiciMAD cerca.

Estas son sin duda, unas fiestas que no te puedes perder. Lo tienen todo para que vivas el verano de forma especial, con los mejores conciertos al aire libre y además completamente gratis. ¿Qué más se puede pedir?.