Simeone ha escrito otra página en la historia del Atlético. Tras lograr el triunfo este sábado contra el Getafe, el argentino se convirtió en el entrenador con más victorias de la historia de la Liga (345), superando así a Luis Aragonés. Otra gesta del Cholo para poner en valor la larga hegemonía y la capacidad de mantener la mentalidad ganadora durante tantos años desde que llegó al club rojiblanco.

Con 345 triunfos en 567 partidos, Simeone logró dejar atrás a Luis Aragonés con el 0-3, con el que se impuso el conjunto rojiblanco al Getafe en el Coliseum. Luis Aragonés se queda con 344 victorias en 757 jornadas en ocho clubes diferentes –el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Betis, el Espanyol, el Mallorca, el Sevilla, el Valencia y el Oviedo–, mientras que Simeone lo ha hecho sólo con su actual equipo.

Ya superó antes las 323 de Miguel Muñoz, las 278 de Ernesto Valverde, las 271 de Manuel Pellegrini —al mando actualmente del Betis—, las 259 de Javier Irureta, las 234 de Fernando Daucik, las 208 de Marcelino García, las 205 de Javier Clemente y las 202 de Víctor Fernández. «No hay ningún trofeo, pero sí es un número importante como entrenador. Detrás de todo este trabajo, estos 345 partidos, hay un montón de gente. En mi caso, mi mujer, Carla, es una fuerza muy importante, después los jugadores, el club, nuestra gente, pero la gente que te soporta, te acompaña, mis hijas, mis hijos, el tiempo que les hemos sacado, me emociona. No me suelo alegrar por muchas cosas, pero haber llegado a este lugar, hay un trabajo increíble detrás», dijo el Cholo en rueda de prensa.

Simeone debutó como entrenador del Atlético de Madrid en la Liga el 7 de enero de 2012 con un 0-0 contra el Málaga en La Rosaleda y su primera victoria fue una semana después por 3-0 ante el Villarreal, el 15 de enero de 2012 en el Vicente Calderón. Desde entonces, Simeone ha logrado cambiar la historia del Atlético. Ganó dos ligas y ha peleado cara a cara con Real Madrid y Barcelona.