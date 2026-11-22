La sonrisa preside el rostro de Carlos Alcaraz a su recorrido por las tripas del Inalpi Arena. Saluda uno a uno a los periodistas españoles desplazados a Turín, entre ellos OKDIARIO. Alcaraz y sus sanas costumbres, fuera de la pista también ejerce como campeón. Acaba de coronar las ATP Finals tras pasar por encima de Zverev, el número uno del mundo, y convertirse en el tercer español que gana el torneo. Sin embargo, las miradas ya están en Bolonia y esa Copa Davis que falta en el palmarés.

También en el muslo izquierdo del tenista, por si entre sus ideas está la de agudizar el dolor y provocar la ausencia del murciano en la Davis. No obstante, esa no es su intención en este momento. «La Davis es algo muy importante para mí. Hay por delante una semana en la que vamos a ir para allá y desde ahora mismo voy a hacer lo mismo que he ido haciendo después de cada partido para estar lo mejor posible físicamente para poder ir a Bolonia y dar lo mejor de mí y ayudar al equipo lo máximo que podamos. Va a ser una semana muy bonita y a la cual le tengo muchas ganas», dijo el murciano.

A Carlitos solo que queda por ganar la Davis, dos Masters 1000 y el oro olímpico. «Significa muchísimo. Ganar este trofeo es algo increíble para mí, para mi equipo y para mi familia. Ellos saben lo importante que era este torneo para mí. Todo lo que hemos hecho este año es para poder clasificarse este torneo y luego llegas aquí y hay dos semanas intensas de entrenamiento a acciones, todos los partidos contra el top ten… Ganar este torneo es un objetivo claro cada año, en 2025 me quedé muy cerca. Esta temporada tenía mucha ambición y muchas ganas», expresó.

Alcaraz conquista las ATP Finals después de una semana marcada por sus problemas físicos. «Ha sido una semana muy intensa y muy difícil, no solamente físicamente, sino mentalmente. Ha sido una semana de lidiar con muchas situaciones fuera de pista y de tomar decisiones muy difíciles junto con mi equipo para al final acabar de esta manera. Es algo impresionante e increíble, lo cual vamos a disfrutar porque este tipo de momentos merecen la pena destacarlo. Me quedan pocos torneos y tengo muchas ganas de intentar completar todos», finalizó el tenista murciano.