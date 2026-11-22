A Carlos Alcaraz se le están acabando las primeras veces. A sus 23 años ha perdido la virginidad de otro torneo, las ATP Finals, ya solo le queda la Copa Davis, dos Masters 1000 —Canadá y Shanghái— y el oro olímpico. La antigua Copa de Maestros deja de ser una asignatura pendiente después de su sobresaliente partido contra Zverev, el número uno que no había perdido ni siquiera un servicio en todo el torneo y Alcaraz se lo arrebató en cuatro ocasiones. Ahí es nada.

«Significa muchísimo para mí. Creo que, en la final de hoy, necesitaba poner en práctica las tres ‘C’ —cabeza, corazón y cojones— esas que mi abuelo siempre me dice que debo tener y demostrar cada vez que salto a la pista, en cada partido y en cada entrenamiento. Está viéndome desde casa, así que quiero decirles a mis abuelos que los quiero mucho. Sé que están viendo esto desde casa», dijo visiblemente emocionado.

Alcaraz se impone después de una semana en la que ha lidiado con molestias musculares. «Esta semana, la verdad que hemos jugado un grandísimo tenis todos los días. Toda la semana ha habido problemas, ha habido dificultades, hemos pasado por momentos muy difíciles y junto a mi equipo, junto con gente de casa, gente, mis amigos, mucha gente, familia ha venido», subrayó.

Lanzó un cariñoso mensaje a su equipo. «Todos ellos han contribuido a que yo me sienta bien, a que yo pueda jugar a un grandísimo tenis y la verdad que hemos puesto todo lo que ha estado en nuestra mano para tener una oportunidad buena, para tener oportunidades y yo creo que me las he ganado y sobre todo he ido a por ellas en todo momento para conseguirlas, por eso estoy muy, muy contento y yo creo que es una semana que no ha podido terminar de mejor manera», concluyó.