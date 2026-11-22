Apaga Alcaraz la versión mejorada de Zverev y grita a un Inalpi Arena, entregado fervorosamente a su tenis. El murciano ya es maestro y mejora a Rafa Nadal, que nunca consiguió la licenciatura. Hasta en dos ocasiones peleó el balear por las ATP Finals y la moneda salió cruz en ambas. Primero ante Federer (2010) y después contra Djokovic (2013). Alcaraz consigue la corona a la segunda, tras reducir al número uno del mundo.

Aterriza el murciano en territorio bastante inhóspito para el tenis español, una zona restringida en la que sólo han entrado dos raquetas nacionales. Manolo Orantes, vencedor en 1975 en dobles y 1976 en individual ante Wojtek Fibak, y Álex Corretja en 1998 al vencer a Carlos Moyá en el duelo español por el título. Ni rastro en la lista de algún tenista español más, ni siquiera del que todo el mundo tiene en mente al leer estas líneas: Rafa Nadal.

El balear, que colgó la raqueta en 2024 mermado por las lesiones, se alzó con prácticamente todos los títulos posibles, pero en su debe figuran las ATP Finals, añeja Copa de Maestros que es la competición más importante organizada por la ATP, pues los Grand Slam pertenecen a la ITF. De hecho, sólo alcanzó la final en 2010 y 2013, claudicando ante Federer y Djokovic respectivamente. ¿El motivo de su cruz? Varios y todos entrelazados.

Su historial de lesiones —se perdió siete ediciones por molestias— y que el torneo se disputa a final de temporada y en indoor. La superficie no es baladí, el porcentaje de victoria de Nadal en pista dura cubierta se quedó en un 68%, nada mal en comparación con la mayoría de tenistas, pero corto si se observa el 83% de victoria cuando competía en pista dura exterior. Toni Nadal, el que fuera su orfebre tenístico, lo analizó en aquella época.

«Rafael nunca ganó las ATP Finals porque nunca se disputaron en tierra batida. Bromas aparte, Rafael siempre jugó bien en todas las superficies, pero a menudo llegaba muy cansado físicamente al final de la temporada. Muchos estarán en desacuerdo, pero el problema del tenis es que la bola va cada vez más rápido. Las lesiones vienen por la intensidad y violencia en los gestos, no por una cantidad de partidos», aseguró.

Entra Alcaraz en el selecto club de tenistas españoles que han coronado las ATP Finals, inaugurado por Manolo Orantes e integrado también por Álex Corretja. Ya son tres después del triunfo de Alcaraz sobre Zverev. El murciano cierra un año tan exitoso como exigente. Con triunfos en el Open de Australia —se convirtió en el tenista más joven de la historia en conseguir el Career Grand Slam—; los ATP 500 de Doha, Tokio y Viena; el Masters 1000 de París y las mencionadas ATP Finals.

Todo con más de cuatro meses de parón por su lesión en la muñeca. En Turín conquista la Copa de Maestros con un aprendizaje más en su mochila, el de disfrutar del sufrimiento. Se impone a todos y a todo, también a una lesión en los isquiotibiales que comprometió su concurso. Mermado tumbó a tres de las ocho mejores raquetas del año; Cobolli, Shelton y ahora Zverev. Alcaraz, un maestro.