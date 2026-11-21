El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado hoy hasta tierras canarias para clamar, ante los suyos, en la isla de Tenerife, por una «justicia fiscal» que es por la que, según ha dicho, apuesta el Ejecutivo que preside. Según ha asegurado Sánchez, «no puede haber justicia social si no hay justicia fiscal». Sánchez, sin embargo, no ha mencionado que España está en máximos históricos en materia de presión fiscal al contribuyente español según los datos publicados por Eurostat.

De acuerdo con las cifras de Eurostat, durante el mandato de Pedro Sánchez, la presión fiscal en España ha alcanzado los niveles más altos de la serie histórica democrática, superando los picos registrados en etapas anteriores. En concreto, la Oficina Europea de Estadística situó el pasado mes de octubre en un 38,1% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), una cifra solamente superada en algún pico registrado después de la pandemia.

Sánchez ha explicado también a sus fieles la última medida que va a aprobar el próximo Consejo de Ministros del próximo martes 24 de noviembre, la prórroga del impuesto a la banca, como una prueba más de esa «justicia fiscal», y ha añadido que «si la banca es la número uno en beneficios, tiene que ser también uno de aquellos que contribuya a resolver el problema número uno que tienen los ciudadanos, que es la vivienda».

Sánchez ha vuelto a confrontar la «buena política», que en su opinión, pone en práctica su Gobierno, frente a la «mala educación», empleada, a su juicio, por el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, en el cara a cara que ambos protagonizaron el pasado jueves 19 de noviembre. En ese grupo de la «mala educación» ha incluido a la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, quien dijo recientemente que necesitamos «inmigración que trabaje mientras los españoles se ponen a tener bebés».

Según ha dicho Sánchez, en alusión a Álvarez de Toledo, «quien siempre ha vivido del privilegio, nunca podrá hablar de los derechos de la gente». Frente a ello, Sánchez ha asegurado que la buena política es «reconocer derechos a quien no los tiene a la población migrante que está con nosotros contribuyendo a la prosperidad de las Islas Canarias y del conjunto de la asociación española».

El presidente del Gobierno apenas ha tenido una breve mención, hablando de inmigración, para conceder «todo mi reconocimiento y todo mi respeto a un pueblo magnífico y solidario, como es el pueblo de la isla de El Hierro». No ha abundado más en la crisis migratoria que está viviendo la isla en estos momentos, tras las miles de llegadas de inmigrantes subsaharianos (hasta 9.000 inmigrantes han llegado a las costas de El Hierro) a una isla cuya población total suma 12.000 personas.

Acompañado en su acto electoral por el ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a quien Sánchez ha llamado «el ministro McGyver», Sánchez ha pedido a su público ir a votar el 29-N, para evitar la «involución» de la derecha y la «ultraderecha».

Los asistentes al mitin llevaban un cartel en respuesta a la frase de la portavoz del PP, Ester Muñoz, que se ha hecho viral en redes sociales, que reza así: «Yo no te voy a votar, Pedro Sánchez», y que se ha convertido, incluso, en el estribillo de una canción. Los carteles que se esmeraban en enseñar a la cámara los presentes en el mitin de Sánchez en Tenerife, mientras coreaban insistentemente «Yo sí te voto, yo sí te voto…», dicen «Yo sí te voy a votar» y añaden al pie un corazón rojo.