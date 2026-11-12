España es el sexto país de Europa con más ciudadanos que no pueden afrontar un gasto imprevisto: como Rumanía y Albania

España es el sexto país de los 27 de Europa que registra un mayor número de ciudadanos que no pueden afrontar un gasto imprevisto, según los datos publicados por Eurostat, el INE a nivel europeo. A cierre de 2025, un 36,4% de los ciudadanos españoles declaró no tener capacidad para afrontar un gasto imprevisto de 800 euros, según la terminología del INE. La cifra es superior al 35,9% que había a cierre de 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó al poder tras una moción de censura que apoyó el PNV.

Eurostat realiza este cálculo poniendo el límite en el 60% del salario mediano de cada país, por lo que para cada país es diferente el umbral. Se trata de familias que no pueden afrontar un gasto imprevisto que supere ese 60% con sus recursos financieros propios, viéndose obligados a endeudarse.

De acuerdo con los datos del organismo europeo, España sólo está mejor en esta clasificación que Grecia, Letonia, Bulgaria, Lituania y Rumanía, que ocupa la quinta posición con un 37,8% de su población incapaz de afrontar un gasto imprevisto.

En el caso de Rumanía, la cifra se acerca a la que registra España, que es sexto de Europa. A cierre de 2017, último año completo de Gobierno del PP, la diferencia entre rumanos y españoles era de 16 puntos porcentuales: Rumanía marcaba un 52,6% y España, un 36,6%. Ocho años después, esta diferencia se ha reducido a poco más de un punto porcentual, entre el 37,8% rumano y el 36,4% español.

El resto de países que está peor que España también ha conseguido rebajar significativamente el porcentaje de su población que no es capaz de afrontar un gasto imprevisto. Incluso Grecia, el peor de Europa, ha reducido en dos puntos porcentuales sus datos, aunque supera todavía el 50%.

Inmediatamente por encima de España está Albania, con un 36,2% de su población sin recursos para afrontar un gasto imprevisto. Albania ha mejorado sus cifras de manera muy importante desde 2017, cuando más de un 53% de su población carecía de recursos propios para un gasto no previsto. Desde ese 53%, ha mejorado y se sitúa ahora mejor que España.

Serbia, Chipre o Croacia son otros países de la Unión Europea que estaban peor que España en 2017 y ahora han conseguido superar a España en este apartado. También Irlanda y Portugal, que ahora ha reducido el porcentaje de su población que no puede afrontar un gasto imprevisto hasta el 29,2% —desde el 36,9% de 2017—.

Estos datos se han conocido el mismo día que en España se ha vivido una huelga general, a apenas dos días del inicio de la campaña electoral del 29N y después de que los sindicatos no hayan convocado ninguna huelga en los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez.

La cifra muestra que, pese a la mejora del PIB y del mercado laboral, la realidad es que las familias siguen sufriendo y sus bolsillos no notan ese incremento del PIB, pese a que el Gobierno presume cada día de esas mejoras en los grandes datos macroeconómicos.