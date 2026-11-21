«Después de 30 años en el ruedo, de muchas tardes, de más de una cornada, tengo el hambre de un novillero, vamos a por todas, vamos ganar y vamos a cambiar nuestro país, vamos a cambiar España». Así se presentó el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, en una abarrotada plaza de toros de Valencia, con un aforo de 12.000 personas.

«El acto más masivo de la campaña», lo definió. Tras ello, el líder del PP aludió al debate electoral del pasado jueves, donde se impuso al jefe del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, e hizo una petición expresa a los ciudadanos ante la recta final hacia al 29-N para que «no nos precipitemos».

«No hay nada que celebrar, nada. Ni una sonrisa de más. Ni un minuto de relajación. No os fieis de las encuestas. No os fieis del ambiente. No os fieis de nada», enfatizó. «Los conocemos. Son capaces de todo. Lo han demostrado durante ocho años. Y heridos, son todavía más peligrosos», alertó sobre Sánchez y los suyos. «No basta con la victoria emocional del jueves. Vamos a por la victoria electoral del próximo domingo», sentenció.

«Yo no voy a rodearme de palmeros ni de hooligans en Twitter, yo voy a rodearme de los mejores y voy a dar lo mejor de mí», prometió Feijóo. «España no necesita más espectáculo, necesita limpieza, que se respete el esfuerzo y ponerse a funcionar. España necesita cambio y juntos vamos a lograrlo», prosiguió.

Asimismo, el presidente del PP hizo una defensa plena de la igualdad frente a lo ocurrido en los mandatos socialistas, en los que «las mujeres han sido tratadas como mercancía». «Prohibidos los machistas incompetentes y corruptos de estos ocho años de sanchismo», remachó, en referencia al enchufe de prostitutas en empresas públicas en el caso PSOE.

Junto ello, Feijóo garantizó que, si el PP gobierna, lo hará para todos: «No habrá muros. No habrá españoles de primera y de segunda. Solo habrá una división: entre los delincuentes y la gente decente. Para los delincuentes, nada. Para la inmensa mayoría de los españoles, todo», aseguró.

Previamente, el presidente de la Generalitat valenciana, Junfran Pérez Llorca, dedicó unas palabras emotivas a las víctimas de la DANA y rindió cuentas de su gestión, poniendo de relieve que su Ejecutivo ha aprobado los Presupuestos autonómicos, a diferencia del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, para bajar impuestos a los valencianos.

Además, se dirigió a aquellos «socialistas a los que les molesta el sanchismo». «Que no cambien las ideas, pero que nos ayuden a cambiar el Gobierno» de España, reclamó. De igual modo, Pérez Llorca pidió el voto a los «cabreados», a los del «portazo, para que se unan a la mayoría de Feijóo, dijo sin aludir explícitamente al electorado de Vox.

«Un aplauso al cielo»

La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, quiso tener un recuerdo para Rita Barberá y pidió a la plaza «un aplauso al cielo» como respuesta a todo lo que la izquierda diga estos días contra la ex regidora de Valencia y ex senadora, fallecida hace 10 años.

«Tenemos que seguir sumando, no nos confiemos. Pensando en Valencia, en España y por encima de las siglas, voten a Alberto Núñez Feijóo porque es la única forma de sacar a Sánchez de la Moncloa», advirtió Catalá en una apelación clara al voto útil procedente de Vox. También destacó la capacidad de «decencia» del candidato del PP.

Por su parte, Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, señaló que «hemos reventado la plaza de toros, pero nos queda reventar las urnas de votos el próximo 29 de noviembre».