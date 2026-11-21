José Luis Rodríguez Zapatero le pidió a Leire Díez una camiseta XXL del Atlético de Madrid para regalársela a Nicolás Maduro cuando viajara a Caracas. OKDIARIO publica la fotografía de esta camiseta que fue uno de los regalos que el ex presidente del Gobierno de España le regaló al narcodictador.

Zapatero tenía una estrecha relación con la ex militante socialista Leire Díez. El ex presidente la asesoraba en su trabajo para el partido y ambos se conocían desde hace años. Un día, Zapatero le pidió a Leire Díez que le hiciera una camiseta para su también amigo Nicolás Maduro personalizada con su nombre.

Díez aceptó el encargo y les pidió a sus contactos en el mundo del fútbol si podían conseguirle la camiseta para el entonces presidente de Venezuela. Sus gestiones tuvieron éxito y la camiseta para Nicolás Maduro fue hecha por el club de fútbol madrileño.

El regalo de Zapatero fue recogido en una de las puertas del estadio del Atleti. El club ya se había trasladado al Metropolitano y por aquella época el estadio se llamaba Wanda Metropolitano por el patrocinio del grupo chino Wanda. Hoy, el estadio se llama Riyadh Air Metropolitano.

Zapatero tenía previsto entregarle la camiseta en uno de los múltiples viajes a Caracas que ha hecho tras su salida del Gobierno de España. El régimen chavista le facilitaba al ex presidente español un avión privado y hasta un piso para su estancia en Venezuela. Zapatero tenía excelentes relaciones con el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Una camiseta de la temporada 2021/22

La camiseta que le quería regalar Zapatero a Maduro corresponde a la primera equipación del Atlético de Madrid de la temporada 2021/22. Ese año el club celebraba el 75 aniversario de su nombre actual, Club Atlético de Madrid, y Nike quiso rendir homenaje a esa fecha con una camiseta inspirada en la primera elástica rojiblanca que vistieron los jugadores en 1947. El resultado fue una prenda que rompía con los diseños de años anteriores sin perder la esencia de las rayas rojiblancas.

Tal y como se puede ver en la foto, la parte superior es completamente roja y las rayas rojiblancas solo aparecen abajo, porque las franjas continúan por detrás, pero dejan un recuadro rojo bien definido para el nombre y el dorsal.

Justo debajo del cuello se ve una pequeña bandera de España, un detalle habitual en las camisetas del club, y en la manga izquierda asoma el logotipo de Hyundai, uno de los patrocinadores de aquella época. Algo más abajo se encuentra el patrocinador trasero, Ria Money Transfer, en blanco y situado justo donde arrancan las rayas.

La personalización es el elemento que más destaca y deja evidencia de que la camiseta era para Maduro. Su apellido aparece en letras blancas sencillas y elegantes, y debajo el dorsal 10, también en blanco, con el escudo del club integrado. La prenda aún tenía la etiqueta cuando se hizo la foto, lo que sugiere que estaba nueva o casi sin usar. Zapatero utilizó sus contactos para conseguir esta camiseta que en tienda alcanza los 100 euros.

Apasionado de la ropa deportiva

Nicolás Maduro es un apasionado de la ropa deportiva para vestir. El ex presidente venezolano solía hacer sus apariciones públicas vestido de chándal, normalmente con los colores o bandera de Venezuela. También tenía en su armario prendas de equipaciones deportivas de clubes de fútbol españoles.

Durante la crisis del coronavirus, Maduro sorprendió al dar un discurso a la nación con una chaqueta con el escudo del Barça. El entonces presidente de Venezuela se dirigió a sus ciudadanos para anunciar nuevas medidas para combatir el coronavirus, pero el dirigente desconcertó al hacer su discurso mostrando su pasión por el Barça.

Nicolás Maduro también fue capturado en enero de 2026 por EEUU cuando vestía un chándal gris que se convirtió en un inesperado fenómeno de ventas global. La prenda, un conjunto de la línea Nike Tech Fleece, se agotó por completo en las plataformas oficiales de la marca en diversos países a las pocas horas de difundirse las imágenes de su detención bajo custodia estadounidense.

Gracias a su amigo Zapatero y a la cloaca del PSOE, también tiene una camiseta del Atleti en su armario de Caracas personalizada para cuando salga de la prisión de Nueva York.