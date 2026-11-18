Delcy Rodríguez no escribió a José Luis Ábalos sólo para agradecerle su apoyo. En la carta que le envió el 18 de febrero de 2020, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la vicepresidenta de Nicolás Maduro le propuso un plan: «No quería perder la ocasión de ratificar nuestra disposición a expandir los estrechos caminos de nuestra relación bilateral, asediada por quienes despotrican de la política como único medio de convivencia posible».

Delcy habla de una «relación bilateral», el lenguaje de las relaciones entre Estados, pero no escribe al Gobierno de España, sino a un ministro concreto, en una carta personal encabezada con un «Querido» manuscrito. Y la describe como «estrecha», es decir, limitada a un canal reducido, al margen de los cauces diplomáticos ordinarios. La propia carta lo admite desde el primer párrafo, cuando presenta la correspondencia como un «instrumento clandestino» y habla de un «anhelo desde la precaución y la cautela necesaria».

El vocabulario no era nuevo. Seis semanas antes, el 7 de enero, Nicolás Maduro había escrito a Pedro Sánchez para felicitarle por su investidura y proponerle «fomentar un relacionamiento bilateral», «restablecer relaciones de cordialidad» y «reabrir caminos de relacionamiento venturoso». Maduro hablaba de reabrir caminos con el presidente y Delcy, de ensancharlos con el ministro. Entre una carta y otra, Ábalos había avisado a Sánchez de que la vicepresidenta quería verle «discretamente» y el presidente le había respondido «Bien». Delcy había aterrizado en Barajas pese a la prohibición europea, y Sánchez había dejado plantado a Juan Guaidó.

Lo que se pretendía tratar por esos caminos ya estaba escrito. En el portátil de Víctor de Aldama, la UCO encontró una carta de invitación a Delcy fechada el 10 de diciembre de 2019 y redactada a nombre de Ábalos como secretario de Organización del PSOE. Proponía hablar de «las posibilidades que tiene ahora mismo Venezuela para salir de las sanciones», del «intercambio de productos españoles» y de ayudar a las empresas españolas presentes en el país.