El clan de Los Rochos —con el que contactó la cloaca del PSOE a través de los colaboradores de Leire Díez— ha matado a un hombre de 69 años y ha tiroteado a su mujer en la mano por un ajuste de cuentas este miércoles. El sicario ha disparado hasta en tres ocasiones, provocándole la muerte al padre tras alcanzar una de las balas su cabeza.

Los Rochos vuelven a sembrar el terror en el centro de Badajoz. Un hombre encapuchado en una moto ha disparado contra un matrimonio en torno a las 11:00 horas en la calle Nicolás López de Velasco, una zona comercial de la capital pacense.

Fuentes policiales aseguran que las víctimas del tiroteo son los padres de Daniel G. M., un joven que tiene problemas con Los Rochos y que han querido vengarse de él disparando contra sus padres.

El matrimonio era conocido en la zona. El fallecido tenía tiendas en Extremadura y no estaba vinculado al narcotráfico. Fuentes policiales explican que el motivo de que fueran objetivo de los sicarios ha sido por culpa de su hijo, el cual tenía cuentas pendientes con el clan con el que contactó la cloaca socialista.

Tras disparar, el sicario ha huido en una moto conducida por otra persona que le estaba esperando en la zona. Los dos individuos que han huido en la moto iban con la cara tapada.

El suceso a plena luz del día ha conmocionado a los vecinos y transeúntes de la céntrica Plaza de El Pirulo. Tras recibir el aviso del suceso, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura activó de inmediato el protocolo de emergencia, movilizando hacia el lugar de los hechos a varias dotaciones de la Policía Nacional, Policía Local y a los servicios sanitarios.

Los médicos no han podido salvarle la vida al hombre, pero han trasladado a la mujer al hospital. Los agentes de la Policía Nacional se han encargado de acordonar la zona y de buscar a los culpables.

Guerra de clanes

Fuentes policiales aseguran que detrás de este crimen vuelven a estar Los Rochos. Las mencionadas fuentes señalan que los involucrados en el tiroteo son de la parte de El Cristo, la persona a la que echan la culpa Los Rochos de los asesinatos del padre de Cintia Rocho y su marido.

Badajoz se ha vuelto el escenario de ajustes de cuentas entre clanes del narcotráfico. Fuentes consultadas aseguran que Los Rochos tienen una guerra con grupos rivales y actualmente van dos a uno. Aseguran que los tiroteos también se han extendido a la zona de Portugal, donde suelen huir tras estos sucesos por su proximidad a Badajoz.

‘Los Rochos’ y el PSOE

La cloaca del PSOE contactó con Los Rochos a través del ex juez condenado Luis Sáenz de Tejada que colaboraba con Leire Díez para desestabilizar la causa del hermano de Pedro Sánchez. Sáenz de Tejada conocía a personas vinculadas a Los Rochos, entre ellas, a un abogado. El clan también apareció en las agendas de Leire Díez bajo las anotaciones: La Celsa (un miembro de Los Rochos), Heroína, Gitano.

La juez Beatriz Biedma, que instruyó el caso de David Sánchez, se personó en la causa judicial sobre las cloacas que se investigan en la Audiencia Nacional y denunció sus vínculos con los clanes que controlan el narcotráfico en Badajoz. Según el testimonio de Cintia Rocho, se negaron a colaborar contra la juez.