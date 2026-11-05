‘El Tormenta’ de ‘Los Rochos’ sale de la cárcel y okupa la mansión del narco al que su clan tiroteó en las piernas

Jesús García Rocho, hijo de Cintia Rocho y conocido como El Tormenta, sale de la cárcel y okupa la mansión de un narcotraficante al que tirotearon en las piernas. El Tormenta pertenece al clan de Los Rochos con los que habría contactado la cloaca del PSOE para «eliminar» a la juez Beatriz Biedma que investigaba a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez.

El joven de 18 años ingresó en prisión provisional hace unos meses por un presunto delito de robo. Hace tan sólo unos días salió de prisión y, según fuentes consultadas, lo primero que ha hecho es okupar la casa de un hombre al que su clan tiroteó en las piernas.

La vivienda es una mansión ubicada en Tres Arroyos, una población situada a 4 kilómetros de Badajoz en la que hay chalets independientes y fincas exclusivas. Actualmente, viven unos 500 vecinos en esta urbanización.

El Tormenta ha okupado una casa en la que había coches de lujo de la marca Porsche. «Se los han sacado y tirado en el campo», explican fuentes policiales consultadas por OKDIARIO.

El hijo de Cintia Rocho exhibe en sus redes sociales vehículos de alta gama y joyas. El joven se desplaza habitualmente en un Lamborghini Urus cuyo valor estimado ronda los 400.000 euros.

Su madre, conocida como La Celsa, aparecía en las agendas de Leire Díez y es quien habría recibido una llamada de Luis Sáenz de Tejada en la que supuestamente se habló de «eliminar» a la magistrada.

Tiroteo en las piernas

Un hombre que trabajaba para el narcoclan de Los Rochos disparó en las dos piernas a un hombre de 51 años en la peligrosa barriada de Cerro de Reyes, en Badajoz, según fuentes policiales consultadas por OKDIARIO. El tiroteo se produjo a primera hora de la mañana, a las 8:30, del domingo 11 de octubre, en la avenida Pablo Neruda.

Las fuentes de este periódico señalan como presunto autor de los disparos a un sujeto de iniciales K. S. La víctima, de apellido De la Hiedra, también estaría vinculada al narcotráfico.

La víctima caminaba por la calle cuando dos personas a bordo de una moto la alcanzaron. Una de ellas le disparó directamente a las extremidades inferiores. Las fuentes de OKDIARIO precisan que el arma utilizada fue una escopeta y que los disparos le han destrozado las piernas.

La Policía Nacional y la Delegación del Gobierno manejan como hipótesis principal un ajuste de cuentas en la guerra abierta entre clanes rivales. El entorno de la víctima ya había sufrido amenazas y la quema intencionada de vehículos.

El clan que, según su propia líder, fue llamado para amedrentar a una juez sigue presente en los sucesos más truculentos de Badajoz. La Policía les sigue el rastro por su vinculación con el narcotráfico.