Un narco del clan de ‘Los Rochos’, al que encargaron «eliminar» a Biedma, hirió grave a tiros a un hombre en Badajoz el domingo

Un hombre que trabaja para el narcoclan de Los Rochos ha disparado en las dos piernas a un hombre de 51 años en la peligrosa barriada de Cerro de Reyes, en Badajoz, según fuentes policiales consultadas por OKDIARIO.

Es el mismo clan que, según su líder, fue contactado por la trama de las cloacas del PSOE para intimidar a la juez Beatriz Biedma, de quien el ex juez Luis José Sáenz de Tejada llegó a decir que «había que eliminarla». Se trata de la magistrada instructora cuya investigación condujo a la postre a condenar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las fuentes de este periódico señalan como presunto autor de los disparos a un sujeto de iniciales K. S. La víctima, de apellido De la Hiedra, también estaría vinculada al narcotráfico. La Policía Nacional ha confirmado oficialmente que tiene a dos sospechosos en el punto de mira. Al menos uno de ellos tiene nexo directo con Los Rochos, el clan que siembra el terror en la ciudad pacense.

El tiroteo se ha producido a primera hora de la mañana, a las 8:30, del domingo 11 de octubre, en la avenida Pablo Neruda. Dos días después, el juez Santiago Pedraz ha citado como imputado a Sáenz de Tejada en la Audiencia Nacional. El magistrado sospecha que el clan tenía capacidad real de atemorizar a la juez decana de Badajoz, lo cual es clave a nivel procesal.

Tiroteo en Badajoz

La víctima caminaba por la calle cuando dos personas a bordo de una moto la alcanzaron. Una de ellos le ha disparado directamente a las extremidades inferiores.

Las fuentes de OKDIARIO precisan que el arma utilizada fue una escopeta y que los disparos le han destrozado las piernas.

El herido ha recibido asistencia en el lugar y después ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. Las primeras informaciones apuntaban a que las lesiones no revestían peligro de muerte.

El parte, sin embargo, no ha sido muy positivo. El hombre ha tenido que ser operado de urgencia para reconstruir la tibia y el peroné, y se recupera en la UCI.

Agentes de la Policía Judicial y de la Policía Científica se han desplazado a la zona para inspeccionar el escenario y recoger indicios.

La Policía Nacional y la Delegación del Gobierno manejan como hipótesis principal un ajuste de cuentas en la guerra abierta entre clanes rivales. El entorno de la víctima ya había sufrido amenazas y la quema intencionada de vehículos.

Las autoridades han denunciado la «nula colaboración» del herido y de los testigos del barrio. Ese hermetismo, habitual en los conflictos entre bandas, está frenando el esclarecimiento de los hechos.

La investigación sigue abierta para localizar el arma y la motocicleta. Por ahora no se han comunicado detenciones.

Lugar donde se registraron los hechos en Badajoz.

Los Rochos es uno de los clanes de narcotráfico que las autoridades vinculan a la ola de tiroteos e incidentes violentos registrados en Badajoz. «Son muy malos. Son los dueños de los fumaderos de Badajoz. El 80% de la droga que hay aquí es de ellos. Son narcopisos donde venden heroína y se la fuman ahí dentro, están ahí un rato y se van. Hay muchos yonquis yendo y viniendo todo el día», indican fuentes locales a esta redacción.

El escándalo gira en torno a Cintia Rocho, conocida supuestamente como La Celsa y jefa del clan de los Rochos, que lideró su padre. En mayo de 2024, ella aseguró haber ganado 17 millones de euros en un sorteo extraordinario de la ONCE, pero un antiguo miembro del clan, identificado como Saúl, conocido como Moto Ratón, afirmó que el boleto premiado era suyo y denunció que había sufrido presiones para repartir el dinero. La causa por presunta extorsión acabó archivada.

La historia se entrelaza con varios episodios violentos, entre ellos el asesinato a tiros de Jesús Rocho, patriarca del clan, el 30 de diciembre de 2024.

Fue el abogado de uno de los Rochos quien acudió a Beatriz Biedma para alertarla de la propuesta que había llegado a sus clientes y del hecho de que se había grabado a sus hijas de la magistrada en el parque.

Según testimonios incorporados a la investigación de la Audiencia Nacional, personas vinculadas al entorno del ex juez Luis Sáenz de Tejada habrían contactado con Rocho para intentar que se actuara contra la magistrada, algo que Cintia Rocho asegura haber rechazado. Sáenz de Tejada niega las acusaciones a pesar de que quedaron inmortalizados sus comentarios. El ex juez llamó a Biedma «grano en el culo» y afirmó que «había que eliminarla».

La UCO investiga estas presuntas presiones y sus posibles conexiones con la trama atribuida a Leire Díez.

El magistrado ha citado a Sáenz de Tejada para el próximo 28 de octubre por los presuntos delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral.

El clan que, según su propia líder, fue llamado para amedrentar a una juez sigue presente en los sucesos más truculentos de Badajoz. En el Cerro de Reyes los vecinos callan; el 28 de octubre, en Madrid, al menos uno de los protagonistas de esta historia tendrá que hablar ante el juez Pedraz.