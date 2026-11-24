Frenkie de Jong compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Olímpico de Bakú en la previa del partido de Champions League que el Barcelona disputará este miércoles contra el Sabah en Azerbaiyán. El mediocentro holandés ha vuelto a coger peso con Hansi Flick, aunque en los últimos partidos está jugando más en defensa. Como central y hasta de lateral.

«Es importante empezar bien todos los partidos. El Sabah es un equipo al que le gusta jugar bien desde atrás. Tenemos que estar bien para ganarles», comenzó declarando ante la prensa De Jong.

Sobre la polémica con su capitanía y sus lesiones: «No quiero entrar en la polémica con mis lesiones. He hablado mucho de eso. Mi relación con Flick es buena, me encuentro bien y estoy fuerte. Intento enfocarme en lo que está pasando».

«He vuelto después de la lesión, me encuentro muy bien. Vamos a ver cómo va a acabar. Tengo mucha confianza en mí mismo. Estoy bien, lo estoy demostrando en los entrenamientos y partidos y quiero ser titular», dijo el mediocentro holandés.

Sobre la remontada contra el Villarreal: «Estábamos perdiendo 2-0. Es un fallo técnico, que el jugador del Villarreal marca un golazo, y luego no es fácil y marca también, pero no generaron mucho, y nosotros sí. Fue una victoria merecida y no es un tema que empezamos mal los partidos».

«La ausencia de un jugador como Lamine se va a notar. Es un futbolista con un talento extraordinario, capaz de generar ocasiones por sí solo. A partir de una jugada que aparentemente no tiene peligro, él es capaz de crearla. Sin él, se va a notar, seguro. Aun así, tenemos una plantilla con muchísimo talento y grandes jugadores, y deberíamos ser capaces de ganar mañana», señaló De Jong sobre la ausencia de Lamine Yamal.

«Me encuentro muy bien. Estoy con confianza. Cuando estás en el Barça, tienes que demostrar siempre lo que vales. El tema de la polivalencia, me considero mediocampista y la gente sabe de qué juego, siempre he jugado allí, pero si el míster me necesita en otras posiciones, lo haré», comentó el centrocampista culé.

«En algún entrenamiento me había probado de central para ver cómo rendía. Ese día contra el Alavés, que fue mi primer partido allí, pensaba que me necesitaba de central y ahí fue todo», añadió De Jong.

«En los últimos años estamos compitiendo muy bien en la Champions. Tenemos más experiencia como equipo, llevamos más tiempo juntos y nuestro objetivo es ganarla. Pero no conseguirlo no sería un fracaso, porque hay otros seis equipos que también tienen ese mismo objetivo. Tenemos la confianza y la convicción de que podemos competir por ella. Yo pienso que el PSG es el favorito a ganarla porque nos ganaron», señaló De Jong ante los medios.

«Discuten mi lugar en el equipo, cuando es época de fichajes. Pero yo trabajo muy duro para volver, mejor de lo que estaba. Es momento de divertirme con el fútbol y dar mi mejor versión», culminó.