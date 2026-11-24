Hay encuentros que se recuerdan toda la vida y, en ocasiones, un pequeño despiste puede convertirse en una anécdota de lo más curiosa. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Álex Ubago durante un evento en el que coincidió con la Reina Sofía. El cantante ha recuperado una historia que tiene como protagonista a la madre del rey Felipe VI y que, con el paso del tiempo, sigue despertando sonrisas: el día que intentó saludarla con dos besos y recibió un inesperado gesto de rechazo.

El propio artista ha contado cómo sucedió todo, reconociendo que su intención no era otra que acercarse a la reina Sofía de una manera cercana y espontánea. Sin embargo, lo que para él era un saludo completamente natural no encajaba con las normas de protocolo que, según descubrió después, debían seguirse en aquel momento cuando se trataba de saludar a la monarca.

«Yo tuve un encuentro con la Reina emérita Sofía en un evento y entonces yo, muy inocentemente, fui a saludarle, a darle dos besos», recuerda el cantante al rememorar aquella situación. Lo que no esperaba era que su gesto no fuera correspondido como imaginaba.

El gesto de la Reina Sofía que dejó al cantante sin palabras

Según ha explicado Álex Ubago, la Reina Sofía reaccionó haciendo un gesto que le permitió comprender rápidamente que había cometido un pequeño error de protocolo. «Luego supe, no sé si eso sigue siendo así, pero en aquel momento el protocolo decía que a la reina no hay que darle dos besos, sino la mano, ¿no?», explicó.

Una reacción que pilló desprevenido al intérprete de Sin miedo a nada, aunque no tardó demasiado en entender lo que estaba ocurriendo. De hecho, alguien de su propio equipo se encargó de advertirle inmediatamente de su equivocación con un pequeño codazo. «Ella hizo un gesto un poco así, enseguida me di cuenta y alguien de mi equipo me dio un codazo como: no, dos besos a la reina no, ¿no?», relató entre risas.

Así, lo que comenzó como un intento de saludo afectuoso terminó convirtiéndose en una particular lección de protocolo para el artista. Una situación incómoda durante unos segundos, pero que, vista con perspectiva, ha acabado transformándose en una de esas historias que merece la pena contar.

Álex Ubago se toma con humor su anécdota con la Reina

El cantante también ha querido aclarar que la historia no es ninguna invención ni una exageración para llamar la atención. De hecho, ha recordado que fue él mismo quien la contó en su momento y que siempre lo hizo desde el máximo respeto hacia la reina emérita. «Bueno, sí, eso lo conté yo mismo así, con todo respeto. Pero sí, es una anécdota que conté en una ocasión y que me ocurrió», señaló.

Lejos de convertir el episodio en una crítica hacia doña Sofía, Ubago lo relata como una experiencia anecdótica fruto del desconocimiento de unas normas que no todo el mundo tiene por qué conocer. Y es que, cuando se coincide con alguien de la Casa Real, hasta el saludo más cotidiano puede estar sujeto a unas reglas muy concretas.

Una pequeña confusión que demuestra que ni siquiera los artistas acostumbrados a los grandes escenarios están libres de quedarse cortados ante una situación inesperada. En el caso de Álex Ubago, aquel intento de dar dos besos a la reina Sofía terminó en una cobra protocolaria que todavía hoy recuerda con humor y, sobre todo, con mucho respeto.